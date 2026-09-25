Il colpo di pistola che poteva salvare 6 milioni di vite: il cold case su Hitler che la storia ha provato a insabbiare

Ci sono momenti in cui il destino del mondo intero si ritrova racchiuso tra le mura di una stanza. Per la precisione, nell’appartamento al numero 16 di Prinzregentenplatz, a Monaco di Baviera. È il 18 settembre 1931. Un colpo di pistola mette fine alla vita della 23enne Geli Raubal, nipote e convivente di un politico in forte ascesa: Adolf Hitler.
Oggi, a distanza di quasi un secolo, quel caso si è riaperto clamorosamente. Nuove analisi storiche e documentali hanno fatto crollare l’alibi che ha scagionato il futuro Führer per oltre ottant’anni: Hitler non si trovava in viaggio verso Norimberga come dichiarato, la sua linea temporale era falsa. Ma la vera domanda che oggi scuote la coscienza storica è un’altra: se la polizia non avesse insabbiato tutto, la Shoah si sarebbe potuta evitare?
Un rapporto morboso e uno scudo politico
Geli Raubal viveva prigioniera della gelosia ossessiva dello zio. Il loro era un rapporto torbido, segnato da dinamiche di controllo asfissianti. Quando la ragazza venne trovata senza vita, le autorità bavaresi archiviarono il caso come “suicidio” in pochissime ore, senza nemmeno concedere un’autopsia.
A tenere coperto Hitler fu una fitta rete di complicità politiche, guidata da Franz Gürtner, l’allora ministro della Giustizia bavarese (che Hitler nominerà successivamente Ministro del Reich). Chi provò a raccontare l’onestà dei fatti, come il coraggioso giornalista anti-nazista Fritz Gerlich, venne perseguitato, arrestato e infine barbaramente ucciso nel campo di concentramento di Dachau nel 1934. Le sue prove vennero bruciate.
Il bivio della Storia: l’arresto che avrebbe cambiato il Novecento
Cosa sarebbe successo se la magistratura di Monaco avesse fatto il suo dovere? Nel 1931 Hitler non era ancora il dittatore indiscusso della Germania, ma il leader di un partito radicale a soli quindici mesi dalla scalata al potere.
Un arresto per omicidio o istigazione al suicidio avrebbe cambiato tutto:
- L’immagine pubblica distrutta: Il mito dell’uomo casto, austero e votato unicamente alla salvezza della patria si sarebbe sgretolato davanti all’elettorato conservatore tedesco.
- Il blocco dei finanziamenti: I grandi industriali che stavano iniziando ad appoggiare il nazismo avrebbero immediatamente ritirato i propri capitali da un leader travolto da uno scandalo di sangue così infamante.
- Il crollo psicologico: Storicamente è noto che la morte della nipote portò Hitler sull’orlo del suicidio e della follia. Un processo pubblico lo avrebbe politicamente e mentalmente annientato.
La Shoah evitata
Senza Adolf Hitler alla guida della Germania, la storia avrebbe preso una direzione completamente diversa. L’antisemitismo distruttivo e la pianificazione scientifico-industriale della Shoah non erano un semplice programma di partito, ma il frutto diretto della sua personale e folle ossessione biologica. Senza il Führerprinzip – il principio del capo assoluto – la macchina della morte di Auschwitz non sarebbe mai nata.
La morte di Geli Raubal non fu solo una tragedia familiare, ma il segno, tragicamente interrotto dall’omertà, che avrebbe potuto fermare il mostro prima che divorasse l’Europa. Raccontare la verità su quel 1931 oggi non significa solo fare luce su un cold case, ma ricordare quanto sia fragile la linea che separa la giustizia dal baratro della storia.
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