Corruzione: Il “Sistema” di Cancello ed Arnone. Se la Pubblica Amministrazione Diventa un Feudo Elettorale

Un terremoto giudiziario ha travolto il Comune di Cancello ed Arnone, riaccendendo i riflettori su come la gestione del potere locale possa degenerare in un sistema clientelare radicato. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e culminata in un massiccio blitz dei Carabinieri con perquisizioni negli uffici comunali e nelle abitazioni private, vede sul banco degli imputati i vertici massimi dell’amministrazione: sotto accusa ci sono infatti il sindaco e il vicesindaco, insieme ad altri otto indagati tra funzionari e imprenditori.
Le ipotesi di reato sono pesantissime: concussione e corruzione. Secondo la magistratura, a Cancello ed Arnone non si trattava di episodi isolati, ma di una strategia sistematica volta a raccogliere e blindare il consenso politico in vista delle prossime scadenze elettorali.
Ecco i punti nevralgici emersi dalle indagini che svelano come funzionava il meccanismo corruttivo:
- Multe e cartelle esattoriali annullate: Il Nucleo investigativo ipotizza un vero e proprio scambio di favori con i cittadini. Sanzioni stradali e debiti con il fisco venivano pilotati e cancellati per garantirsi il “voto futuro” degli elettori.
- Assunzioni imposte sul territorio: I vertici dell’amministrazione avrebbero esercitato forti pressioni per inserire persone della propria cerchia clientelare all’interno di attività economiche locali, come la gestione della piscina comunale.
- Appalti in cambio di sponsorizzazioni: Un giro di favoritismi da decine di migliaia di euro nell’assegnazione di commesse pubbliche a imprenditori compiacenti. In cambio dei contratti, le aziende erano obbligate a finanziare eventi e manifestazioni locali – come la nota “Festa della Mozzarella” – usate dalla politica come vetrina di propaganda.
- Il blitz e il malore: A riprova della gravità del contesto, durante le perquisizioni domiciliari tese a caccia di prove e documenti, lo stress e la tensione del momento hanno persino causato un improvviso malore al primo cittadino, richiedendo il soccorso dei sanitari.
Il caso di Cancello ed Arnone si candida a diventare l’ennesimo esempio da manuale di come i beni pubblici, i servizi ai cittadini e la trasparenza amministrativa possano venire distorti e utilizzati come moneta di scambio per il mantenimento del potere personale.
Commenta per primo