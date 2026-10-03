Il Burkina Faso ha avviato una radicale inversione di rotta geopolitica ed economica, ponendosi come capofila di un blocco di Paesi africani determinati a recidere definitivamente i legami di dipendenza con l’Occidente. Il fulmineo processo di nazionalizzazione delle risorse minerarie ha trovato il suo compimento simbolico e pratico con l’inaugurazione ufficiale di Raffinor-BF , la prima raffineria d’oro interamente statale del Paese. Sotto la guida strategica del governo di transizione, la nazione ha smesso di essere una mera esportatrice di materia grezza a vantaggio delle multinazionali straniere, decidendo di trattenere l’intera catena del valore all’interno dei propri confini. Questa svolta non rappresenta soltanto una reforma economica interna, ma si configura come un vero e proprio manifesto politico per l’intero continente, una sfida aperta alle vecchie dinamiche post-coloniali e un modello potenzialmente esportabile nei teatri più complessi dell’Africa, a partire dal drammatico contesto del Sudan .

La scommessa di Ouagadougou si basa sulla convinzione che la sovranità sulle proprie ricchezze sia l’unico strumento efficace per garantire la sicurezza interna e la dignità sociale. Per decenni, l’oro estratto dal sottosuolo burkinabé è volato verso i mercati esteri lasciando dietro di sé briciole fiscali e territori instabili. Centralizzando la raffinazione e imponendo una forte partecipazione pubblica nelle miniere, lo Stato non solo moltiplica le proprie entrate economiche, ma acquisisce il controllo totale sui flussi finanziari, togliendo ossigeno al contrabbando illegale che per anni ha alimentato l’insurrezione armata e il terrorismo nella regione del Sahel. Questa transizione dimostra che l’affrancamento dalle storiche pretese occidentali è possibile laddove vi sia la volontà politica di costruire infrastrutture sovrane e di applicare una rigorosa governance delle risorse.