Elezioni: L’Ombra del Padre, il Voto del Popolo, perché lo scandalo non ferma la destra in Brasile

San Paolo — C’era una volta il dogma della “questione morale”, quell’assunto politico secondo cui la condanna penale di un leader avrebbe decretato l’immediata morte politica della sua area di riferimento. Il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile ha dimostrato, nei fatti, il contrario. Flávio Bolsonaro, primogenito dell’ex presidente Jair — condannato a oltre 27 anni per il tentato golpe del 2022 —, ha sfiorato la vittoria immediata, raccogliendo il 47,14% dei consensi e costringendo il presidente uscente Lula al ballottaggio.
Com’è possibile che milioni di elettori decidano di affidare il proprio futuro a candidati così intimamente legati a figure condannate dalla magistratura? La risposta non risiede in una distrazione collettiva, ma in tre precisi fattori politici e sociali che spiegano il cortocircuito tra aule di tribunale e cabine elettorali.
1. La polarizzazione identitaria: il voto come “fede”
In contesti fortemente polarizzati come quello brasiliano, la magistratura non viene più percepita come un arbitro neutrale, ma come un attore politico attivo. Per una fetta consistente di elettorato, le condanne inflitte a Jair Bolsonaro non sono la prova di un crimine, ma il sigillo di una “persecuzione di sistema” orchestrata dagli avversari. In questo scenario, il voto a Flávio Bolsonaro si trasforma in un atto di resistenza identitaria: sostenere il figlio significa difendere il padre e, di riflesso, l’intero blocco sociale e valoriale che la famiglia rappresenta.
2. L’eredità politica oltre la fedina penale
Nelle grandi democrazie moderne, il legame dinastico o di stretta vicinanza con un leader condannato non è sempre un handicap. Se quel leader ha saputo interpretare istanze profonde — come le rivendicazioni della destra evangelica, il nazionalismo economico o le politiche di “pugno di ferro” contro la criminalità —, il suo capitale politico sopravvive alla sua libertà personale. Flávio Bolsonaro non raccoglie voti nonostantesia il figlio di Jair, ma in quanto erede legittimo di quel patrimonio ideologico. Per l’elettore, il programma politico e i valori simbolici pesano più delle sentenze dei giudici.
3. La memoria corta dei “due pesi e due misure”
Il voto a candidati controversi si nutre spesso del disincanto verso l’intera classe politica. In Brasile, lo stesso presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva ha alle spalle una complessa vicenda giudiziaria, con condanne per corruzione poi annullate per vizi di forma dalla Corte Suprema. Questo continuo ribaltamento dei ruoli storici — dove i condannati di ieri governano oggi e i governanti di ieri vengono condannati oggi — crea nei cittadini una forma di assuefazione allo scandalo. Se “tutti sono colpevoli”, allora nessuno lo è davvero, e il criterio di scelta dell’elettore si sposta pragmaticamente sulla percezione di chi possa governare meglio l’economia o garantire la sicurezza.
Il risultato del primo turno in Brasile fotografa una democrazia in cui la legittimità elettorale viaggia su un binario completamente separato rispetto alla legalità giudiziaria. Una sfida che il ballottaggio del 25 ottobre dovrà ridefinire, ma che lascia già aperta una certezza: le sentenze dei tribunali non cancellano, da sole, il consenso popolare.
Il Presidente del Riscatto: Come Lula ha restituito la dignità, il pane e il futuro al popolo brasiliano
Nel cuore del profondo Nordeste brasiliano, dove la terra crepita sotto un sole implacabile, inizia la storia di un bambino che non avrebbe mai dovuto farcela. Luiz Inácio Lula da Silva nasce nella povertà più nera, in una casa dal pavimento di terra battuta nel Pernambuco. È il settimo di otto figli di una madre coraggio, Dona Lindu, che un giorno decide di caricare i suoi bambini su un camion per viaggiare tredici giorni verso San Paolo, fuggendo dalla fame.
A San Paolo, Lula impara presto il sapore del metallo e del sudore. Diventa un tornitore meccanico. In una fabbrica perde il mignolo sinistro a causa di una pressa difettosa: una cicatrice che non nasconderà mai, ma che diventerà il simbolo impresso sulla pelle di un intero popolo lavoratore. Quando la dittatura militare schiaccia i diritti dei lavoratori, quel ragazzo silenzioso scopre la forza della propria voce. Parla ai cancelli delle fabbriche, sotto lo sguardo minaccioso dei fucili. Non parla la lingua dei dotti, parla la lingua del pane, della dignità, della speranza.
La sua ascesa è una marcia lenta e faticosa, fatta di sconfitte brucianti. Tre volte si candida alla presidenza, tre volte il Brasile dei privilegiati gli volta le spalle, spaventato da quel leader sindacale con la barba folta. Ma Lula non si arrende. Nel 2002, l’impossibile diventa realtà: “La speranza ha vinto la paura”. Lula è il Presidente del Brasile. Durante i suoi mandati, milioni di brasiliani scoprono per la prima volta cosa significhi fare tre pasti al giorno, avere la luce in casa, vedere un figlio entrare all’università.
Ma la vita di Lula è un’altalena tragica. Anni dopo, il re della speranza cade nella polvere. Travolto dalle tempeste politiche e giudiziarie, si ritrova chiuso in una cella di isolamento a Curitiba per 580 giorni. Fuori dalla prigione, un gruppo fedele di sostenitori si accampa giorno e notte, gridando ogni mattina: “Bom dia, Presidente Lula!”. In quella cella, Lula affronta il silenzio, l’ingiustizia e il dolore straziante di perdere suo fratello e il suo nipotino di soli 7 anni, senza poter dare loro l’ultimo saluto se non sotto scorta. Sembra la fine della storia.
Invece, è solo la vigilia del miracolo. Le condanne vengono annullate, le porte della prigione si spalancano. Con la forza di chi è risorto dalle proprie ceneri, Lula torna nell’arena politica. Nel 2022, in un Paese profondamente diviso, compie l’impresa più grande: viene eletto presidente per la terza volta.
Quando sale la rampa del Palazzo del Planalto, non ci sono solo i leader del mondo ad attenderlo. Lula sceglie di farsi accompagnare da una spazzina, da un leader indigeno, da un ragazzo disabile, da un artigiano. È il riscatto finale. L’uomo che ha conosciuto la fame, l’officina, il trionfo, la prigione e la rinascita, stringe la fascia presidenziale non come un trofeo personale, ma come la prova vivente che nessun sogno può essere imprigionato per sempre.
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