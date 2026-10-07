IL SEGRETO DI PALAZZO SALIMBENI: Come la scienza ha smontato la bugia del suicidio di David Rossi

David Rossi non si è ucciso. La verità rimasta sepolta per oltre tredici anni sotto faldoni di archiviazioni frettolose e omissioni investigative è stata definitivamente riscritta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta. Quello che per la magistratura dell’epoca era il tragico salto nel vuoto di un uomo depresso, oggi per la scienza è un caso di omicidio. Le perizie medico-forensi, i test dinamici del RIS e l’analisi dei tabulati documentali hanno demolito, pezzo dopo pezzo, la tesi del gesto volontario, trasformandola in una ricostruzione “tecnicamente e scientificamente insostenibile”.

La morte del capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta la sera del 6 marzo 2013, non è più un mistero insolubile, ma il racconto di un’aggressione violenta consumata all’ombra dei segreti finanziari della banca.

Il grande ribaltamento: Le due verità a confronto

Le prove documentali e i rilievi scientifici di ultima generazione hanno messo a specchio il vecchio fascicolo giudiziario e la nuova realtà dei fatti:

La Vecchia Versione Ufficiale La Verità delle Prove Documentali e Scientifiche Gesto volontario: Rossi si è lanciato da solo, di schiena, dalla finestra del suo ufficio. Trattenuto nel vuoto: Le simulazioni fisiche dimostrano che Rossi è stato appeso all’esterno della finestra e trattenuto per i polsi prima di essere lasciato cadere mentre era ancora cosciente. Ferite da impatto: Tutte le lesioni sul corpo erano dovute esclusivamente all’urto contro il selciato di vicolo Monte Pio. Violenta aggressione: La perizia medico-legale ha isolato profonde lesioni anteriori (al volto e ai tessuti molli) precedenti alla caduta. Rossi è stato tramortito e picchiato in ufficio da almeno due persone. Crollo psicologico: L’uomo era depresso e sopraffatto dal pressing mediatico dello scandalo MPS. Nessuna depressione: La perizia psichiatrica dei consulenti parlamentari ha escluso patologie depressive. Rossi era in uno stato di forte allerta e paura, ma aveva piani precisi per il futuro familiare. Il vicolo era vuoto: Nessuno si è accorto di nulla nei minuti immediatamente successivi al volo. L’ispezione del killer: I filmati ripuliti mostrano un’ombra nel vicolo: un uomo misterioso che si avvicina al corpo di Rossi, agonizzante a terra, per verificare se fosse ancora vivo prima di dileguarsi. Le mail d’addio: I messaggi alla moglie (“Stasera ho fatto una cavolata”) provavano l’intento suicidario. I dubbi informatici: I file e i tabulati dicono che i messaggi sono stati scritti in un clima di forte coercizione psicologica e presentano anomalie orarie e di creazione sui server della banca.

L’eredità dell’inchiesta: Caccia ai colpevoli

I documenti cartacei, i file informatici e i rilievi tridimensionali non lasciano più spazio a interpretazioni colpevoliste verso la vittima. La Procura ha dovuto prendere atto dei clamorosi errori commessi durante i primi sopralluoghi — tra tabulati telefonici non acquisiti, vestiti distrutti e l’ufficio di Rossi non sigillato nell’immediatezza — e procedere con l’apertura di un fascicolo per omicidio.

La parabola di David Rossi esce dalla cronaca nera legata al disagio personale ed entra ufficialmente nella storia dei grandi gialli economico-politici d’Italia. Non è stato il volo disperato di un uomo fragile, ma l’esecuzione silenziosa di qualcuno che sapeva troppo.