Il silenzio dei giusti e il rumore della cancellazione: perché la pace in Palestina non può più attendere

Oggi si commemora un massacro che ha impresso una svolta drammatica alla storia recente, un evento tragico che ha innescato una spirale di violenza senza precedenti e le cui pesanti conseguenze storiche continuano a consumare vite umane giorno dopo giorno. Mentre il ricordo di quel sangue si sovrappone alle immagini di una distruzione quotidiana, i palazzi del potere risuonano di proclami bellicosi. Le aule parlamentari della destra ultranazionalista israeliana si trasformano troppo spesso in casse di risonanza per una retorica estremista che invoca l’annientamento, negando il diritto stesso all’esistenza del popolo palestinese. Le testimonianze video che quotidianamente filtrano dai territori occupati e da Gaza non mostrano solo la devastazione materiale, ma il tentativo sistematico di cancellare l’orizzonte di una coesistenza possibile, trasformando il dolore della memoria in una giustificazione per la persecuzione.
Negli ultimi anni, la Cisgiordania e Gaza hanno subito un’accelerazione drammatica delle politiche di espropriazione, confinamento e demolizione. Ma l’arma più insidiosa, documentata dai media e dagli attivisti di tutto il mondo, è il linguaggio dell’estremismo istituzionale: quando rappresentanti dello Stato utilizzano termini disumanizzanti e invocano apertamente punizioni collettive o lo sradicamento di un’intera popolazione, la linea tra la sicurezza e la persecuzione strutturale si dissolve. Di fronte alle drammatiche conseguenze di questa escalation, la comunità internazionale non può rimanere una spettatrice neutrale di un’asimmetria che priva generazioni di palestinesi della libertà, della propria terra e dei diritti umani più fondamentali.
Tuttavia, la vera forza della memoria non risiede nella perpetuazione della vendetta, ma nella pretesa incrollabile di giustizia, dignità e umanità. Costruire una pace autentica non significa accettare lo status quo dell’occupazione, né ignorare la sofferenza; significa disarmare la parola prima ancora dei fucili. Significa riconoscere che la sicurezza di un popolo non può germogliare dalle ceneri dell’altro e che il riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione è il prerequisito fondamentale per qualunque stabilità futura. Rompere il ciclo dell’odio e fermare la retorica della cancellazione è l’unico modo per restituire un futuro a una terra da troppo tempo prigioniera delle sue tragedie.
Commenta per primo