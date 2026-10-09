OLTRE IL GENERE, IL POTERE DEL SANGUE: CROLLA L’IMPERO DI ANNA ’A MASCULONA, LA DONNA CHE CURVÒ I QUARTIERI SPAGNOLI ALLA LEGGE DEL CLAN

Dall’ultimo arresto nei Quartieri Spagnoli alla metamorfosi della Camorra: le donne non sono più le “supplenti” dei boss detenuti, ma le vere reggenti del crimine organizzato.

La fine di un cliché patriarcale

Per decenni, la narrazione della criminalità organizzata ci ha abituati a un’iconografia esclusivamente maschile: padrini, killer, boss d’onore e picciotti. Ma la cronaca più recente di Napoli strappa definitivamente questo vecchio velo patriarcale. L’ultimo arresto di Anna Terracciano, nota nei vicoli come ’a Masculona, non è un semplice episodio di cronaca nera. È il sintomo di una mutazione genetica della camorra, dove il potere non ha più genere, o meglio, ha scoperto l’efficienza strategica del comando femminile.

A Napoli, la figura della donna boss ha superato la fase della “reggenza per necessità” – quella in cui la moglie prendeva le redini del clan solo perché il marito era al 41-bis – per trasformarsi in una leadership strutturale, feroce e, drammaticamente, accettata dal territorio.

L’arresto di Anna Terracciano, eseguito dagli agenti del commissariato “Montecalvario” su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli, non rappresenta semplicemente l’ennesima operazione di polizia nel cuore di Napoli. È lo specchio di una mutazione sociale profonda e inquietante: quella in cui le donne della criminalità organizzata smettono i panni tradizionali di madri e complici silenziose per assumere, con spietata autorevolezza, il ruolo dominante di capo clan.

Nota all’anagrafe di camorra come ’a masculona (la mascolina), la 54enne reggente del clan Terracciano(noto anche come il clan “delle Chianche”) è tornata dietro le sbarre a seguito di indagini focalizzate sulla gestione di affari illeciti opprimenti, legati alle estorsioni e al controllo del tessuto economico locale nei vicoli a ridosso di Piazza Carità.

Un’autorità feroce: le radici del soprannome

Nel gergo di strada e nelle informative degli investigatori, il nomignolo ’a masculona non è una banale etichetta di genere, ma descrive un attributo di comando militare. Sorella del defunto boss storico Salvatore Terracciano, detto ’o nirone, Anna ha scalato le gerarchie criminali dimostrando un’attitudine manageriale e una ferocia decisionale pari o superiore a quella degli uomini della famiglia.

Dalle indagini della Polizia di Stato emerge come la donna imponesse il proprio volere sul territorio con un controllo ferreo. Chi si interfacciava con lei non trovava una intermediaria, ma il vertice assoluto della cosca, capace di gestire le piazze di spaccio, amministrare la cassa comune e pianificare la sottomissione dei commercianti.

I precedenti: dalla maxi-retata al “welfare” criminale

La parabola criminale di Anna Terracciano è lunga e costellata di scontri con lo Stato:

Il blitz del 2006: Finisce per la prima volta sotto i riflettori della cronaca nazionale nell’aprile del 2006, quando un imponente blitz smantella la spina dorsale del clan delle Chianche. In quell’occasione i magistrati ne sottolineano il ruolo di vero e proprio alter ego del fratello boss.

Finisce per la prima volta sotto i riflettori della cronaca nazionale nell’aprile del 2006, quando un imponente blitz smantella la spina dorsale del clan delle Chianche. In quell’occasione i magistrati ne sottolineano il ruolo di vero e proprio alter ego del fratello boss. L’estorsione del 2017 e il “collocamento mafioso”: Nel novembre del 2017 viene nuovamente arrestata dopo la denuncia di un imprenditore coraggioso. La masculona aveva preteso l’assunzione forzata di tre suoi parenti disoccupati all’interno dell’azienda della vittima, concedendogli un “ultimatum di 10 giorni” per piegarsi al ricatto. Quel caso sollevò un enorme sdegno pubblico, svelando come il clan tentasse di sostituirsi allo Stato persino nella gestione del welfare e del lavoro.

Il forte impatto sociale: la fine del mito di Gomorra al femminile

L’ultimo arresto della Terracciano assesta un colpo durissimo alle dinamiche della camorra del centro storico e squarcia il velo su un fenomeno sociologico centrale: il matriarcato mafioso. Nelle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, figure come ’a masculona dimostrano che il potere criminale a Napoli ha superato da tempo le barriere di genere.

La risposta della Procura e delle forze dell’ordine nei Quartieri Spagnoli lancia però un messaggio sociale importantissimo alla cittadinanza: l’impunità non esiste, nemmeno per chi si fa scudo dietro la parvenza di una “protezione sociale” di vicolo. La caduta della donna boss dimostra che il controllo del territorio basato sulla paura può e deve essere spezzato dalle denunce e dal costante presidio dello Stato.

1. Dalla reggenza d’emergenza al comando strategico

Inizialmente, l’ascesa delle donne ai vertici dei clan avveniva per “necessità”. Quando i mariti, i fratelli o i padri venivano arrestati o uccisi nelle faide, le donne di famiglia assumevano la reggenza per evitare la frammentazione del territorio.

Oggi la situazione si è evoluta: le donne della camorra partecipano attivamente alle decisioni strategiche anche con i boss in libertà. Hanno dimostrato doti di cinismo, pragmatismo e una spiccata attitudine manageriale che le rende capi clan a tutti gli effetti.

2. Le manager del welfare e delle casse criminali

Alle donne viene storicamente affidata la gestione finanziaria del clan, un ruolo che richiede precisione e freddezza:

La cassa comune: Custodiscono il denaro e decidono gli investimenti da fare nel riciclaggio o nel narcotraffico.

Custodiscono il denaro e decidono gli investimenti da fare nel riciclaggio o nel narcotraffico. Lo stipendio ai detenuti: Amministrano il “welfare assistenziale” della cosca, pagando le mesate alle famiglie dei affiliati in carcere per garantirne il silenzio e la fedeltà.

Amministrano il “welfare assistenziale” della cosca, pagando le mesate alle famiglie dei affiliati in carcere per garantirne il silenzio e la fedeltà. La mediazione economica: Gestiscono i rapporti con la zona grigia dell’imprenditoria, coordinando i tassi di usura e le estorsioni capillari sul territorio.

3. I modelli storici nel Napoletano

Il profilo di Anna Terracciano nei Quartieri Spagnoli si inserisce in una lunga e drammatica tradizione di donne boss che hanno segnato la cronaca di Napoli:

Maria Licciardi (‘a Piccerella): Capo indiscusso dell’omonimo clan della Masseria Cardone e mente strategica dell’Alleanza di Secondigliano. Per anni ha gestito un impero criminale miliardario, dimostrando capacità diplomatiche uniche nel mediare tra clan rivali prima del suo arresto.

Capo indiscusso dell’omonimo clan della Masseria Cardone e mente strategica dell’Alleanza di Secondigliano. Per anni ha gestito un impero criminale miliardario, dimostrando capacità diplomatiche uniche nel mediare tra clan rivali prima del suo arresto. Pupetta Maresca: Negli anni ’50 divenne il simbolo della reazione violenta, uccidendo il mandante dell’omicidio di suo marito.

Negli anni ’50 divenne il simbolo della reazione violenta, uccidendo il mandante dell’omicidio di suo marito. Esterina Moccia: Figura di spicco del clan Moccia di Afragola, considerata dagli inquirenti la mente economica di uno dei cartelli più potenti della Campania, capace di infiltrare appalti pubblici su scala nazionale.

L’impatto sociale: la fine di un pregiudizio

Nelle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia emerge chiaramente come il genere, a Napoli, non sia mai stato un limite per l’esercizio della violenza e del potere coercitivo. Le donne boss ordinano agguati, controllano militarmente le piazze di spaccio e impongono il pizzo con la stessa ferocia delle loro controparti maschili.

Riconoscere questo ruolo dominante è stato fondamentale per lo Stato per adeguare le strategie investigative, applicando anche alle donne boss misure durevoli come il regime di carcere duro (41-bis), scardinando una volta per tutte il mito protettivo della “mamma di vicolo”.

Il Contrasto al Matriarcato di Camorra: Il Carcere Duro e la Via di Fuga dei Figli

Il riconoscimento del ruolo dominante delle donne nella camorra ha costretto lo Stato e la magistratura italiana a superare ogni forma di pregiudizio di genere nella lotta alla criminalità organizzata. Questo si traduce in due dinamiche speculari ma opposte: da un lato, l’applicazione rigorosa del regime di carcere duro (41-bis) per spezzare il potere di comando delle donne boss; dall’altro, la scelta radicale del fenomeno inverso, ovvero le madri di camorra che scelgono di collaborare con la giustizia o di affidarsi allo Stato per sottrarre i propri figli a un destino di violenza e morte.

1. Il 41-bis declinato al femminile: l’isolamento delle leader

Per lungo tempo, l’immaginario collettivo e alcune prassi carcerarie hanno guardato alle donne detenute per reati di mafia con un’ottica protettiva o parziale. Tuttavia, la consapevolezza che le donne fossero in grado di trasmettere ordini all’esterno, gestire le casse e riorganizzare i clan durante la detenzione degli uomini ha spinto i magistrati ad applicare con fermezza l’articolo 41-bis del sistema penitenziario italiano anche alle detenute.

L’applicazione del “carcere duro” al genere femminile presenta specificità logistiche e strutturali:

Le sezioni dedicate: Le donne sottoposte a questo regime restrittivo sono pochissime in tutta Italia e vengono concentrate in sezioni speciali di massima sicurezza, come nel carcere dell’Aquila (lo stesso in cui è stata detenuta la primula rossa di Cosa Nostra o storiche figure della camorra).

Le donne sottoposte a questo regime restrittivo sono pochissime in tutta Italia e vengono concentrate in sezioni speciali di massima sicurezza, come nel carcere dell’Aquila (lo stesso in cui è stata detenuta la primula rossa di Cosa Nostra o storiche figure della camorra). Recisione dei legami familiari: Il 41-bis impone restrizioni severissime sui colloqui visivi e telefonici. Per una donna boss, questo significa l’impossibilità di esercitare il proprio ruolo di matriarca, bloccando i messaggi ai figli affiliati e impedendo la gestione del “welfare” del clan.

Il 41-bis impone restrizioni severissime sui colloqui visivi e telefonici. Per una donna boss, questo significa l’impossibilità di esercitare il proprio ruolo di matriarca, bloccando i messaggi ai figli affiliati e impedendo la gestione del “welfare” del clan. L’effetto psicologico: L’isolamento totale priva la donna del controllo diretto sul territorio, accelerando in molti casi il crollo dell’intera struttura familiare che all’esterno dipendeva esclusivamente dalle sue decisioni strategiche.

2. Il fenomeno inverso: la ribellione delle madri per salvare i figli

Mentre il carcere duro annulla il potere coercitivo delle irriducibili, nel cuore dei vicoli di Napoli si fa strada la via della dissociazione. Sempre più donne nate o sposate all’interno dei clan scelgono di diventare collaboratrici di giustizia o di aderire a protocolli di tutela.

A muovere queste donne non è quasi mai un pentimento puramente ideologico, ma un profondo istinto di protezione materna:

Spezzare la catena del sangue: Le madri vedono i propri figli maschi destinati al carcere o alla morte violenta nelle faide di camorra, e le figlie femmine condannate a diventare mogli di boss detenuti. Collaborare con lo Stato diventa l’unico modo per dare loro una vita normale e un’identità diversa.

Le madri vedono i propri figli maschi destinati al carcere o alla morte violenta nelle faide di camorra, e le figlie femmine condannate a diventare mogli di boss detenuti. Collaborare con lo Stato diventa l’unico modo per dare loro una vita normale e un’identità diversa. Il protocollo “Liberi di Scegliere”: Ispirato dall’esperienza giudiziaria contro la ’Ndrangheta e applicato stabilmente anche a Napoli, questo protocollo consente ai tribunali per i minorenni, d’intesa con le Procure, di allontanare i figli minori dai contesti familiari mafiosi, decadendo o limitando la responsabilità genitoriale dei padri boss. Le madri, spesso, decidono di seguire i figli in questo percorso di legalità in località protette, voltando le spalle al clan.

La caduta di figure come Anna Terracciano e la contestuale emersione di madri pronte a denunciare dimostrano che l’impero della camorra si combatte su due fronti: con la massima severità detentiva per chi esercita il comando e con ponti d’oro per quelle donne che decidono di usare il proprio ruolo materno per distruggere, dall’interno, la cultura mafiosa.