Patenti comprate, autoscuole sequestrate nel Casertano e nel Lazio

21/12/2019 – – Nove autoscuole del Casertano sono state sequestrate dalla Polizia nell’ ambito dell’ indagine sulle patenti di guida comprate con tangenti, che ha portato il 13 Settembre all’ arresto di 13 persone.



Le autoscuola sequestrate sono ubicate nel Casertano (Mondragone, Marcianise, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Capodrise, Maddaloni), a Cassino (Frosinone) e Montefiascone (Viterbo).Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotte da Squadra Mobile e Digos di Caserta, è emersa l’esistenza di un sistema di tangenti imperniato sull’ex direttore della Motorizzazione Civile di Caserta, G. A., e sul titolare di una scuola guida di Marcianise, S. F., entrambi arrestati.I due – secondo l’accusa – avrebbero intascato il denaro versato dalle persone che dovevano conseguire il titolo di guida, trattenendone una parte per sé, e utilizzando il resto per pagare tangenti ad altri funzionari della Motorizzazione che presiedevano agli esami.

loading…





Un accordo che consentiva alle scuole guida di far ottenere patenti “facili” ai propri clienti, ovviamente se erano disposti a pagare. Gente che i quiz proprio non riusciva a superarli onestamente e che pur di passare gli esami era disposta a percorrere centinaia di chilometri. E a pagare. Perché, ritiene il gip, la centrale delle patenti facili era Caserta. E qui confluivano persone da mezza Italia, incluso qualche calciatore di serie A. È la seconda tranche dell’inchiesta che nei mesi scorsi portò a misure cautelari per funzionari della Motorizzazione e titolari di autoscuole Stamani, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere diretta da Maria Antonietta Troncone, il gip ha ordinato il sequestro delle nove scuole guida coinvolte nel giro.

– [FONTE]

