Basilicata, tentata concussione e corruzione: arrestato sindaco nel Potentino. I pm: “Appalti in cambio di operai per ristrutturare casa”

15/01/2020 – Minacciò la revoca di un affidamento a una ditta per favorire la sua compagna e affidò dei lavori del Comune a un imprenditore che mise a disposizione i propri operai per ristrutturare la sua casa.



Con queste accuse è stato arrestato il sindaco di Palazzo San Gervasio, Michele Mastro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha sposato la tesi della Squadra mobile del capoluogo lucano, incaricata delle indagini dalla procura, firmando tre misure cautelari.

Mastro è accusato di tentata concussione e corruzione per due distinte vicende. Il primo reato è contestato al sindaco del Comune potentino, poco meno di 5mila abitanti, per “condotte intimidatorie” ai danni della ditta che gestisce per conto della Prefettura il Centro per i rimpatri: il primo cittadino avrebbe minacciato di fare revocare l’affidamento, con lo scopo di favorire la sua compagna, assunta proprio presso tale ditta.

loading…





La condotta mirava, secondo la ricostruzione dei poliziotti, a evitare procedimenti disciplinari o il licenziamento della stessa compagna in caso di violazioni contrattuali e, inoltre, Mastro è accusato anche di avere indicato alla ditta quali mansioni attribuire alla compagna o di avere chiesto il licenziamento di persone in posizione conflittuale con la donna, sottoposta a sua volta ad obbligo di dimora.

Quanto all’accusa di corruzione, la vicenda riguarda i lavori del Comune, affidati ad un imprenditore locale, per la messa in sicurezza del pendio ponte San Nicola per un importo complessivo di 40mila euro. Lo stesso imprenditore, per il quale è stato disposto il divieto di dimora a Palazzo San Gervasio, avrebbe messo a disposizione gratuitamente le proprie maestranze per i lavori di ristrutturazione dell’abitazione del sindaco. – [FONTE]

CONTINUA A LEGGERE >>

Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.

VIDEO CORRELATI:







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):