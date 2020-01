Latina, M5s:”Notizie sconcertanti, Salvini e Meloni chiariscano al più presto”

29/01/2020 – A Latina, esponenti politici di Fratelli d’Italia e Lega, da quanto si apprende dalla stampa, avrebbero avuto il sostegno dei clan malavitosi per essere eletti. Politici non solo a livello locale, ma purtroppo anche nazionale. Tutto questo, se confermato, è inaccettabile. I cittadini non ne possono più di leggere sui giornali di una classe politica in rapporti diretti con il malaffare ai danni della società civile. Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiariscano immediatamente le loro posizioni e quelle dei loro esponenti locali”.

“Quello che apprendiamo oggi dall’inchiesta de L’Espresso è sconcertante. Nella città di Latina i clan e la politica sarebbero intrecciati a tal punto da minare le istituzioni e la loro credibilità.



Si legge di candidati che sarebbero stati “appoggiati” dai clan, di gestione di voti e riciclaggio di soldi. Sarebbero coinvolti in questo quadro allarmante, politici di Fratelli d’Italia e Lega. Personaggi, in alcuni casi molto vicini ai leader nazionali, come l’ex tesoriere di FdI alla Camera dei deputati, Pasquale Maietta, poi successivamente arrestato”. Lo dichiarano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle in commissione d’inchiesta.

loading…





“Inoltre, nell’inchiesta dell’Espresso, si fa riferimento a una dichiarazione in aula di uno dei pentiti appartenete ai clan, secondo il quale anche un eurodeputato della Lega avrebbe goduto del loro appoggio. Tutto questo è preoccupante. E in attesa che la giustizia faccia il suo corso Giorgia Meloni e Matteo Salvini chiariscano al più presto sulla vicenda”. Concludono.

CONTINUA A LEGGERE >>

Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):