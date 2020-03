Buone notizie dalla Cina, superata la fase critica, cala il picco dei contagiati

12/03/2020 – Buone notizie dalla Cina: negli ultimi gironi si è registrato il numero di decessi più basso dall’inizio dell’epidemia. Ci sono 17 vittime, tutte nella provincia di Hubei. Questo porta il numero totale delle vittime del Coronavirus finora in Cina a 3.136, a fronte di circa 80mila contagiati accertati. La strategia dell’isolamento sembra aver funzionato.Ci sono 19 nuovi casi diagnosticati, 17 decessi, tutti nella provincia di Hubei, ha detto il portavoce della Commissione nazionale di Sanità Mi Feng. Ci sono altri 36 casi presunti e 1.297 guariti che sono usciti dall’ospedale.Ci sono in Cina ancora quasi 18mila ricoverati, di cui 4700 in condizione critica; i guariti e dimessi dall’inizio dell’epidemia sono quasi 60mila. – [ASKANEWS]

