“Apriamo il 4 maggio”: scontro tra governo e Lombardia, Fontana sfida Conte e poi fa marcia indietro

17/04/2020 – Dal no alle prime riaperture delle cartolerie nel nome della linea dura per contenere l’emergenza, all’improvvisa accelerazione con la proposta di fare ripartire le attività produttive il 4 maggio. Regione Lombardia sfida il governo e prova ad anticipare i tempi con una proposta per riavviare la produzione in tempi brevi. Ma Palazzo Chigi gela gli entusiasmi e il governatore Attilio Fontana è costretto a fare una parziale marcia indietro e assicurare: “Noi non ci permettiamo di parlare di attività produttive, che sono una questione di esclusiva competenza del governo centrale”.

La sfida della Lombardia: Apriamo le attività il 4 maggio

Il braccio di ferro tra Roma e Milano inizia dopo l’annuncio della giunta lombarda che, in una nota, comunica di avere un piano per riattivare il sistema produttivo. Un progetto elaborato con il supporto del “comitato dei saggi” composto dai rettori delle università milanesi basato su una serie di misure di sicurezza. Oltre all’idea degli ingressi scaglionati in aziende e uffici per evitare di affollare i mezzi pubblici, la proposta si basa su 4 D: distanziamento, dispositivi di sicurezza, diagnosi tramite test sierologici e digitale (che significa continuare lo smart working dove possibile).

loading…





La reazione del governo: È un errore, andare in ordine sparso alimenta confusione

Dall’esecutivo la reazione è gelida e viene affidata a Stefano Buffagni, viceministro e deputato milanese del Movimento 5 Stelle. “La richiesta della Lombardia di avere il via libera alle attività produttive a partire dal 4 maggio è un errore. Da sempre Fontana ha sostenuto una linea rigorosa e fortemente restrittiva e oggi, sorprendentemente, decide – non si comprende sulla base di quali dati – di aprire. Andare in ordine sparso rischia di alimentare confusione nei cittadini e nelle imprese che invece esigono chiarezza”. Alle 4 D della Lombardia il viceministro oppone le sue 4 C: “Calma, coerenza, coscienza e criterio”.

La marcia indietro del governatore

Nella tarda serata di mercoledì, il governatore lombardo ha risposto con una mezza marcia indietro: “Noi non ci permettiamo di parlare di attività produttive, che sono una questione di esclusiva competenza del governo centrale. Parliamo di una graduale ripresa delle attività ordinarie”, ha dichiarato Fontana parlando di “una graduale ripresa che dovrà essere concordata con il governo. Io faccio parte della cabina di regia che deve provvedere alla riapertura e fare le scelte necessarie per ripartire. Credo che sia giusto iniziare a pensare come ci si dovrà attrezzare a convivere con questo virus”. – [Milano.fanpage.it]

CONTINUA A LEGGERE >>



Covid-19, l’Oms lancia raccolta fondi

Si chiama Solidarity response fund. Come donare: Per donare al Solidarity Response Fund, potete andare sul sito http://who.int e cliccare sul bottone arancione “Donate” in cima alla pagina.

Oppure attraverso il canale Facebook.



A tutti i nostri lettori in Italia.

Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio. Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):