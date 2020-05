Spataro, Di Matteo ha sbagliato: «Frasi inaccettabili per un membro del Csm, cosi disonora le istituzioni»

05/05/2020 – L’ex procuratore di Torino e ex magistrato antiterrorismo Armando Spataro, non certo immune in passato da scontri con il potere politico, soprattutto nell’inchiesta sul sequestro Abu Omar, riesce ad essere sorprendente: nella lite tra il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il magistrato antimafia Nino Di Matteo si schiera a favore del ministro. E di per se è già una notizia visto che di solito i magistrati stanno dalla stessa parte e i politici dall’altra. Invece no. – [Continua su FONTE]

CONTINUA A LEGGERE >>

Ordina subito la tua carta Revolut gratuita.







Dal momento che sei qui….

… abbiamo un piccolo favore da chiedere.

Scegliere di mantenere gratuito l’accesso a un SITO di informazioni come Lonesto.it significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro giornale, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità.

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):