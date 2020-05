CDM approva DL Bonafede per riportare in carcere i detenuti ai domiciliari durante l’emergenza Covid19

10/05/2020 – APPROVATO DL ANTIMAFIA. (A. Bonafede M5S): Nessuno può pensare di approfittare dell’emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus per uscire dal carcere. È un insulto alle vittime, ai loro familiari e a tutti i cittadini, che in questo momento stanno anche vivendo le tante difficoltà della pandemia. I magistrati applicano le leggi e come sempre io rispetto la loro autonomia e indipendenza. Da stasera c’è una nuova norma che mette ordine alla situazione. In un momento così straordinario si stava andando avanti con vecchi strumenti. Ma in momenti straordinari, servono provvedimenti straordinari. La settimana scorsa abbiamo approvato un decreto che rende obbligatoria la richiesta del parere della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, prima di assegnare la detenzione domiciliare, e, stando ai dati di questa prima settimana, sta già dando i suoi frutti: abbiamo fermato l’emorragia. Oggi chiudiamo il cerchio.

Il provvedimento, in sintesi, consente ai giudici di rivalutare, alla luce del mutato quadro sanitario, con una diversa situazione a livello di disponibilità di strutture penitenziare e ospedaliere, le concessioni da loro disposte nei confronti dei detenuti a causa della diffusione del Covid-19. Promuoviamo una sinergia, un gioco di squadra, perché saranno chiamati in causa l’autorità sanitaria e il dipartimento amministrazione penitenziaria, affinché diano ai giudici, cui rimane ovviamente l’ultima parola, un quadro sulla disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato, o chi si trova in custodia cautelare, può riprendere la detenzione, chiaramente senza alcun pregiudizio per le sue condizioni di salute. Con questi due decreti ribadiamo con fermezza quanto lo Stato sia impegnato nella lotta alla mafia. Un impegno che continuiamo a portare avanti, in onore della memoria di chi su questo terreno ha perso la vita e i propri affetti, nonché per il futuro dei nostri figli. La mafia mina le fondamenta della democrazia del nostro Paese e dobbiamo mettercela tutta affinché la giustizia faccia sempre il suo corso, fino all’ultimo.

Sfiducia dalle opposizioni (P.Taverna m5s)

Il centrodestra che prova a sfiduciare il Ministro Alfonso Bonafede, dopo la pandemia, è la cosa più assurda che potesse accadere in Italia. Forse non sanno che a scarcerare i detenuti sono i giudici, non il Governo, non la politica, non un ministro e non un sottosegretario. I magistrati applicano la legge ed operano in totale autonomia e indipendenza come sancito dalla nostra Costituzione. O forse lo sanno e fanno gli gnorri (che è peggio) perché una politica divisa sulla lotta al malaffare è una politica distratta che lascia spazio agli interessi del male. A noi, come Governo e come Parlamento, tocca fare le leggi ed è quello che stiamo facendo.

Oltre allo “Spazzacorrotti” e al potenziamento del contrasto al voto di scambio politico mafioso, la scorsa settimana è stato approvato un decreto che coinvolge le direzioni distrettuali e la procura nazionale antimafia nelle scarcerazioni. Adesso è stato approvato dal Governo un decreto che rivede, alla luce della situazione sanitaria attuale, la possibilità che boss scarcerati in questi mesi facciano ritorno in carcere. A chi continua a gettare fumo negli occhi e ad attaccare senza un motivo reale chi si è sempre battuto a testa alta per l’affermazione dei principi di legalità, a chi ha messo per un attimo in dubbio la forza con cui il Movimento5stelle combatte la mafia e il malaffare rispondiamo con i fatti. Continuiamo così!

