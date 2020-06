Banda larga, Open-Fiber, Fibra ottica ovunque? Report: “Di sto passo, serviranno tre secoli.” Enormi sprechi di soldi pubblici

02/06/2020 – Con l’emergenza Covid-19 il governo ha decretato il lockdown e milioni di famiglie si sono trovate a casa per oltre due mesi connessi al mondo esterno solo con i cellulari e i computer. Sono così emersi tutti i paradossi di un’Italia non ancora raggiunta dalla banda larga perché gli operatori privati, nel corso degli anni, non hanno trovato vantaggioso coprire alcune aree del paese, quelle più periferiche della provincia italiana, e milioni di lavoratori e studenti sono rimasti isolati non potendo lavorare e seguire le lezioni a distanza. Per risolvere questo divario, già nel 2015 l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva lanciato un piano industriale per portare la fibra in tutta Italia con l’aiuto dell’Enel di Francesco Starace. Nasce Open Fiber, una piccola start up a partecipazione semi-pubblica, che stracciando la concorrenza con un ribasso di gara del 52% si aggiudica le gare indette dal Governo per la diffusione della banda ultra larga. Un risparmio per lo Stato di 1,2 mld con la promessa di cablare entro giugno 2020 i primi 3 mila paesi. Ma a oggi quanto è stato attivato davvero di questa rete a banda ultra larga?

Quanto dovranno ancora aspettare 11 milioni di persone perché Open Fiber porti la banda larga nelle loro case? Se continueranno di questo passo, con una media di 23 comuni collaudati ogni anno, per raggiungere l’intera copertura – cioè i 7712 comuni previsti dal bando – impiegheranno 335 anni…QUI IL VIDEO DELL’INCHIESTA DI REPORT

A Marradi (FI) nel 2017 Telecom aveva già portato la fibra fino ai ‘cabinet’. Poi Open Fiber aveva vinto la gara e Telecom non ha potuto accendere la rete. Infine è arrivata la pandemia e in emergenza si è potuto fare quel che prima non si poteva… QUI IL VIDEO DELL’INCHIESTA DI REPORT

Siamo nel comune di San Bellino in provincia di Rovigo: nel 2017 è stato il primo comune veneto scelto per essere cablato con la fibra di Open Fiber. Nel 2018 i lavori erano già finiti. Ma la connessione ancora non c’è: manca un filo….QUI IL VIDEO DELL’INCHIESTA DI REPORT

C’è una scuola a Cingoli (MC) dotata di tutte le tecnologie per essere un istituto 4.0. Ma manca la banda larga…QUI IL VIDEO DELL’INCHIESTA DI REPORT

Penna in Teverina (TR) è stato uno dei primi comuni coperti da Open Fiber. Ma a ogni nuova richiesta di allaccio da parte degli utenti della zona bisogna ribucare tutto…..QUI IL VIDEO DELL’INCHIESTA DI REPORT

