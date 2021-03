24/03/2021 – I mille miliardi di tasse non riscosse. La situazione Meccanismi farraginosi, tempi lunghi, nessuna capacità di avere i soldi dai soci delle Srl (milioni): e se non basta, arriva il regalino.E veniamo ai giorni nostri. “Al 31 dicembre 2020 il magazzino complessivo dei crediti affidati dagli enti creditori all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2020 ormai ha raggiunto circa 1.000 miliardi di crediti non riscossi, accumulati nel corso di 20 anni, il che è un’anomalia e sono riferiti in gran parte a soggetti che non sono in grado di sostenere la riscossione”, ha ripetuto a Telefisco il direttore Ruffini.





In tre anni presso la nuova Agenzia si sono accumulati altri duecento miliardi di crediti, in maggioranza non esigibili. Per la verità questa cifra roboante è concentrata su circa il 20 per cento delle situazioni debitorie, fa osservare la Corte dei Conti nel suo Rendiconto annuale. Basterebbe selezionare gli obiettivi e focalizzare anche gli sforzi per ottenere risultati migliori. Un sistema fatto per non funzionare. E chi può pagare e poi non paga, alla fine riceve pure il regalino…continua su FONTE



