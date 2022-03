Fisco: indagato a Brescia l’architetto di Putin, Non avrebbe pagato tasse per oltre 50 milioni

26/02/2022 – La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati L. C., 63enne conosciuto come l’architetto di Vladimir Putin e di altri 44 oligarchi. Deve rispondere di infedele dichiarazione dei redditi, auto-riciclaggio e violazione del codice a tutela dei beni culturali.

Sottratto un imponibile di 50 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia dal 2013 al 2019, Cirillo avrebbe sottratto al Fisco un imponibile pari a 50 milioni di euro e riciclato i proventi dell’evasione. La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro opere d’arte di Picasso, Cezanne e De Chirico, e anche un elicottero che lo stesso architetto pilota personalmente. «Sono sorpreso di dover affrontare una contestazione così dopo che per oltre 20 anni ho realmente vissuto in Russia. Chiarirò la mia posizione» ha commentato C.

I lavori alla residenza di Putin sul mar Rosso

Il nome di Cirillo compare anche in un video del dissidente russo Aleksey Navalny in riferimento alla sontuosa villa che Putin si è fatto costruire sul Mar Nero e che sarebbe stata arredata con mobili realizzati da note aziende di arredamento di lusso italiane. Tra le società citate da Navalny figura ABItalia. Sul sito della società compare realmente una foto del presidente russo con Dmitri Medvedev, nonché – più volte – l’aquila bicipite russa. Tra i collaboratori figura anche L. C., l’architetto che avrebbe curato uno dei progetti legati alla dimora di Putin. – [FONTE]

VIDEO CORRELATI: