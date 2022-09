Firenze: Concorsi truccati a Medicina, nuovi indagati: il direttore del Meyer accusato di corruzione

04/09/2022 – L’indagine sui concorsi truccati a medicina, nata un anno fa con circa 40 perquisizioni a professori tra cui anche l’ex all’ex rettore dell’Università di Firenze L. D., si allarga: nuovi bandi universitari sarebbero al vaglio delle autorità e ci sarebbero nuovi indagati. Secondo quanto riporta La Repubblica gli inquirenti avrebbero depositato nuove richieste di interdizione da pubblico ufficio o servizio con l’ipotesi di corruzione nei riguardi del direttore generale “del Meyer Alberto Zanobini (12 mesi), il direttore del dipartimento di Scienze della salute dell’Università di Firenze, P. B. (9 mesi), e l’immunologa C. A. (9 mesi), questi ultimi due finora mai sfiorati dalle indagini”. I magistrati sottolineano un presunto accordo per “cofinanziare la posizione di professore ordinario settore pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile”, settori di eccellenza nazionale e internazionale dell’ospedale pediatrico fiorentino. I ruoli dei tre sarebbero così stati attribuiti dai pm: “Bonanni sarebbe stato il corruttore, Zanobini il pubblico ufficiale corrotto e ‘proponente l’accordo’, la professoressa Azzari, presidente della commissione del concorso per professore ordinario di pediatria, ‘istigatrice, intermediaria e garante’ del presunto scambio di favori”. La Repubblica spiega che sarà il gip Antonio Pezzuti a decidere sulle misure verso i tre a seguito dell’interrogatorio.

A Zanobini verrebbe contestata anche l’associazione a delinquere per aver lavorato “alla preordinata individuazione dei vincitori dei concorsi pubblici per professore associato e ordinario banditi dall’università in aderenza a un condiviso intento di gestione preordinata della res publica”, tutto “in totale dispregio della normativa di settore e dei principi di perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli atenei e delle direzioni generali delle aziende ospedaliere” e “gestendo conseguentemente le risorse finanziarie disponibili per finalità evidentemente privatistiche”. –

