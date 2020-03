Slovacchia: arrestati per corruzione 13 giudici. Vicenda legata all’omicidio del giornalista Jan Kuciak Bratislava

13/03/2020 – Ondata di arresti in Slovacchia tra le fila della magistratura, per una vicenda di corruzione legata a Marian Kocner, l’imprenditore accusato di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Jan Kuciak. La polizia ha arrestato stamani 13 giudici e numerose altre persone. Secondo quanto riportano i media locali, i giudici arrestati sarebbero coinvolti nelle indagini sull’omicidio di Kuciak, avvenuto nel febbraio del 2018. Kocner, attualmente a processo per la vicenda, è sospettato di avere a lungo corrotto alcuni giudici, anche negli anni precedenti l’omicidio del giornalista.

Senza diffondere nomi, la polizia ha riferito che 13 giudici in attività, un ex giudice e altre quattro persone sono state arrestate, nell’ambito dell’operazione denominata “Tempesta”. Sono accusati a vario titolo di corruzione e abuso di ufficio e di altri reati volti a minare l’indipendenza della magistratura. Il giornalista assassinato aveva indagato a lungo sugli affari di Kocner, ma anche su altre vicende di corruzione. Le manifestazioni di protesta dopo il suo omicidio portarono alle dimissioni dell’allora governo socialdemocratico. – [ADNOKRONOS]

