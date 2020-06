Conte: Siamo stati un esempio per l’Europa. Dobbiamo essere orgogliosi di essere Italiani

18/06/2020 – “Sono giornate molto impegnative per il governo – ha scritto il presidente del Consiglio – progettiamo il rilancio del Paese. I vertici delle istituzioni europee hanno riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere“.

Il premier Conte ha sottolineato che “non si tratta di parole vuote. Esprimono un sincero apprezzamento e anche un profondo senso di riconoscenza verso tutti noi. Per il nostro coraggio, il senso di responsabilità, i sacrifici che ogni singola persona ha dovuto compiere. Siamo stati un esempio per l’Europa e la gratitudine che è stata espressa è indirizzata a nessuno di noi“.

“Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo – ha commentato il premier Conte in questi giorni in riunione agli Stati Genrali – dobbiamo essere orgogliosi di essere Italiani“.

Stati Generali, Conte: “Dal Governo nessun pregiudizio nei confronti delle imprese”

“Non c’è alcun pregiudizio. Per noi l’impresa è un pilastro della nostra società, è il tessuto produttivo, si sta facendo di tutto per preservarlo, produce crescita economica, produce sviluppo e innovazione, genera valore sociale”. Così il premier Giuseppe Conte rivolgendosi al numero uno di Confindustria Bonomi nel corso degli Stati Generali a Roma. “Possiamo avere diversità di opinioni, ci mancherebbe che intorno a un tavolo del genere con tante sensibilità dovessimo pensarla tutti allo stesso modo, ma qui non c’è nessuna remora culturale, nessun pregiudizio ideologico: per noi preservare le imprese e metterle in condizione e nella prospettiva di poter affrontare vigorosamente e in modo reattivo uno shock come questo e quindi il rilancio è la nostra priorità”

