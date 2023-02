Campania, appalti e tangenti: arrestato l’ex consigliere FdI

24/02/2023 – Politici, vertici delle partecipare e imprenditori: è l’intreccio che ruota intorno all’inchiesta (svelata nel 2018 da Fanpage) coordinata dai pm Henry John Woodcock e Ivana Fulco sulla Sma, società in house della regione Campania che all’epoca gestiva sei depuratori. Inchiesta da cui sono scaturiti più filoni. Dall’ultimo, ieri, sono derivate nove misure cautelari: corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente in pubblici appalti, finanziamento illecito dei partiti le ipotesi di reato. Gli episodi non riguardano solo la Sma ma anche il comune di Napoli: tra gli indagati diversi imprenditori e due dipendenti dell’ufficio appalti del comune, ora in pensione. Dalle indagini è emerso un quadro francamente avvilente ” anche per ” l’assoluta normalità ” di pagamenti e oboli affrontati come se fossero indispensabili al funzionamento della macchina pubblica che si è “tramutata in una sorta di apparato corruttivo autonomo”. Sono le conclusioni del gip Antonio Baldassarre contenute nell’ordinanza che ha portato la compagnia di Casalnuovo della Guardia di finanza a eseguire nove misure cautelari, di cui tre in carcere, come nel caso del provvedimento che ha colpito l’ex consigliere regionale ( all’epoca dei fatti esponente di Fratelli d’Italia) Luciano Passariello, candidato alle politiche del 2018 senza essere eletto. – [Continua su FONTE]