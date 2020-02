Corruzione al tribunale di Catanzaro, la confessione del Giudice: “Soldi per le mie sentenze”

12/02/2020 – «Ammetto di aver ricevuto dazioni di denaro, beni e altre utilità». Sono le tre del pomeriggio del 31 gennaio quando l’ormai ex presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro M. P. inizia a parlare davanti al procuratore vicario di Salerno Luca Masini e al sostituto Vincenzo Senatore.



Da quando è stato arrestato, per corruzione in atti giudiziari, e trasferito in carcere sono passati 15 giorni. È lo stesso giudice a chiedere di potere ricevere la visita dei magistrati. Parlerà per oltre sei ore. I capi di imputazione contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare ne escono confermati, ma il giudice P. andrà anche oltre raccontando numerosi altri episodi.

Tanti da far ipotizzare l’esistenza di un vero e proprio sistema i cui contorni sono ancora tutti da definire. Prova ne sia che quel verbale si chiude con oltre sei pagine coperte da omissis. – [L’artic. Completo su FONTE]

