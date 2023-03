Veneto & Ndrangheta: la regione del Nord con il record di infiltrazioni. Corte di Assise Verona: condanne per 150 anni

02/03/202 – Arrivata ieri in serata in tribunale a Verona, dopo 10 ore di camera di consiglio, la sentenza del processo Isola Scaligera, che accoglie la tesi della procura antimafia di Venezia e dimostra che in territorio veronese esisteva una locale di ndrangheta, in collegamento con la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto.

Tra le pene più elevate, i 30 anni a testa, ai fratelli G.: A. e A., detto Totareddu, considerato il capo indiscusso dell’organizzazione, il cui obiettivo era soprattutto quello di inserirsi nel tessuto economico locale. 23 gli imputati: reati contestati a vario titolo di estorsione, truffa, riciclaggio, corruzione, turbativa d’asta, fatture false, traffico di droga. E, il più grave, associazione di stampo mafioso. 7 gli assolti. Difensori pronti a ricorrere in appello. Le parti civili, Regione del Veneto, la municipalizzata Amia e la Cgil, soddisfatte. – [RAI.IT]

