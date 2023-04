Occupazione abusiva del Maam, il Tribunale condanna Meloni e Piantedosi: “Devono pagare 6,3 milioni”

17/04/2023 – Il Maam, il Museo dell’altro e dell’altrove, costa altri 6,3 milioni di euro alla presidenza del Consiglio e al Viminale. Così ha deciso il tribunale civile, che il 13 marzo ha condannato la premier Giorgia Meloni (la stessa che promette tolleranza zero sulle occupazioni abusive) e il ministro Matteo Piantedosi a versare la somma ai proprietari dell’ex salumificio Fiorucci in via Prenestina di proprietà della famiglia Salini ma occupato senza soluzione di continuità dal 27 marzo 2009.

Secondo il Tribunale civile di Roma sostiene che lo Stato “ha tenuto una condotta ingiustificatamente omissiva, caratterizzata dalla protrazione nel tempo di una sostanziale dismissione dei compiti di pubblica sicurezza”. Nella sentenza la giudice Assunta Canonaco ha evidenziato come quanto comportamento omissivo sia proseguito anche sotto la guida di Piantedosi e Meloni, benché entrambi hanno più volte sottolineato nei loro programmi politici l’intenzione di combattere le occupazioni abusive.

Per questo motivo, il Tribunale ha anche deciso che lo Stato dovrà corrispondere un indennizzo ai proprietari dello stabile fino al suo sgombero. Questi soldi, oltre ai 6,3 milioni, vanno ad aggiungersi agli altri 27,9 milioni di euro già versati in precedenza.