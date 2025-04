Giocatori di tennis francesi colpiti da multe e sospensioni shock per uno scandalo di frode sportiva.

09/04/2025 – In un sorprendente colpo di scena, cinque tennisti francesi sono stati colpiti da pesanti multe e sospensioni da parte dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA) dopo essere stati trovati colpevoli di partecipazione ad attività di manipolazione delle partite. Questa rivelazione scandalosa arriva come parte del più ampio scandalo di manipolazione delle partite in Belgio che ha scosso il mondo del tennis nel 2023.

L’ITIA ha rivelato che questi giocatori erano coinvolti in un sindacato di manipolazione delle partite guidato da Grigor Sargsyan, che operava all’interno dei livelli inferiori del tennis. Le sanzioni imposte ai giocatori sono state il risultato del loro coinvolgimento in un caso penale relativo alla manipolazione delle partite in Belgio.

Tra i giocatori che affrontano gravi conseguenze c’è Yannick Thivant, 38 anni, che ha confessato di aver manipolato un incredibile numero di 22 partite tra il 2017 e il 2018, comprese 16 delle sue stesse partite. Thivant ha ricevuto un divieto a vita dal tennis, insieme a una pesante multa di $75,000 e €37,400 in restituzione.

Un altro giocatore, Thomas Brechemier, 28 anni, ha ammesso di aver manipolato 11 partite durante lo stesso periodo ed è stato colpito da una sospensione di sette anni e sei mesi. Brechemier affronta anche una multa di $40,000, con $27,500 sospesi.

Gabriel Petit, di 29 anni, ha ricevuto una sospensione di sei anni e sei mesi insieme a una multa di $35,000 per non aver risposto alle accuse dell’ITIA. Thomas Setodji, anch’egli di 29 anni, è stato sospeso per un decennio e multato di $20,000, oltre a €5,500 in restituzione per il suo coinvolgimento nella manipolazione di tre partite nel 2017 e per non aver segnalato un approccio corruttivo nel 2018.

Infine, Hugo Daubias, 28 anni, ha ammesso di aver manipolato due partite nel 2017 e ha ricevuto una sospensione di due anni e una multa di $15,000. Daubias ha scelto di non fare appello contro le accuse, e la sua sospensione durerà fino al 20 marzo 2027.Le azioni dell’ITIA contro questi giocatori fungono da severo avvertimento contro la corruzione e le pratiche scorrette nel mondo del tennis. I giocatori francesi sono stati ritenuti responsabili per le loro storiche violazioni del Programma Anti-Corruzione del Tennis, inviando onde d’urto attraverso la comunità tennistica. – [FONTE]

VIDEO CORRELATI: Jannik Sinner ha raggiunto un accordo con la WADA in merito al caso clostebol, accettando una squalifica di tre mesi. La WADA ha ritirato il ricorso al TAS, riconoscendo che l’atleta non aveva intenzione di violare le norme antidoping