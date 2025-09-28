De Magistris: “La condanna di Pittelli è ancora una volta la prova che fui fatto fuori dalla criminalità istituzionale perché ero arrivato al cuore dello Stato.”

28/09/2025 – Ventidue anni di reclusione per Rocco Delfino e 14 anni per Giancarlo Pittelli. Ci va giù pesante il Tribunale di Palmi, presieduto da Francesco Jacinto (a latere: Jessica Dimartino e Michela Scullari) nella sentenza emessa pochi minuti fa nell’ambito del processo “Malapigna” (LEGGI QUI), scaturito dall’inchiesta scattata il 19 ottobre 2021 per mano della Dda di Reggio Calabria.

Restano in piedi per 18 imputati (11 sono stati assolti) le accuse a vario titolo di associazione mafiosa, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di beni, estorsione, ricettazione, peculato, falso in atti pubblici, violazione di sigilli e danneggiamento aggravato, legate a un vorticoso traffico illecito di rifiuti che sarebbe stato gestito dall’imprenditore Rocco Delfino, considerato il braccio economico del clan di Gioia Tauro e molto vicino all’avvocato Giancarlo Pittelli, finito sotto accusa per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto ritenuto “faccendiere” e “postino” della cosca Piromalli di Gioia Tauro. [CONTINUA SU FONTE]



A tutti i nostri lettori in Italia.

Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio. Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):



