Rintracciato il bancario sospettato di una truffa milionaria

Settembre 10, 2025 admin Cronaca, Veneto 0

10/09/2025 – A Bolzano un noto consulente finanziario è accusato di una maxi truffa da oltre 130 milioni di euro. Per anni avrebbe falsificato rendiconti e ingannato undici clienti. Indagato per truffa aggravata e sospeso dall’attività, è stato perquisito nella sua abitazione in Veneto.

E’ stato rintracciato dagli inquirenti in Veneto il banker sospettato di una truffa milionaria ai danni di undici altoatesini facoltosi. Lo comunica la Procura di Bolzano. L’uomo, avrebbe sottratto diversi milioni di euro, ma gli accertamenti precisi sono in corso. Il bolzanino è indagato per truffa continuata aggravata dall’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità ai suoi clienti e per furto ai danni dell’Istituto di credito pluriaggravato dal mezzo fraudolento per aver operato mediante l’utilizzo di moduli firmati in bianco e firme apocrife e aggravato dall’abuso di prestazione d’opera; nonché per attività di intermediazione finanziaria abusiva.

L’indagato – informa la Procura – svolgeva dal 22 marzo 2010 le mansioni di “private banker” della filiale di Bolzano di un Istituto bancario nazionale e, al momento del suo pensionamento avvenuto il 31 dicembre 2024, sono emerse “una serie di irregolarità con cui gestiva il suo portafoglio clienti”. In particolare, avrebbe fornito false informazioni ai suoi clienti sull’andamento del loro portafoglio tramite rendicontazioni artefatte e attestanti controvalori patrimoniali di entità ben superiore a quelli effettivamente annotati sui sistemi della Banca e detenuti dai clienti.

Secondo gli inquirenti, “le condotte distrattive messe in atto, per lo meno dall’ aprile 2015 al dicembre 2024, abusando della fiducia riposta dalle persone offese (allo stato in numero di undici iscritte come tali, e tutte residenti nella nostra provincia) nell’operato del banker sarebbero state compiute attraverso l’utilizzo di moduli firmati in bianco da loro stessi clienti o, in alcuni casi, attraverso l’apposizione di firme risultate non conformi allo specimen di firma degli stessi”.

Articoli correlati

Ambiente e salute

Camorra in Veneto, indagata anche la presidente della Camera penale

Camorra in Veneto, indagata anche la presidente della Camera penale

Febbraio 20, 2019

20/02/2019 – Tra gli indagati dell’inchiesta sulla “Camorra in Veneto” c’è la Presidente della Camera penale di Venezia, Anna Maria Marin. Il suo nome nelle carte, per evitare fughe di notizie, era stato sostituito dal […]

Nessuna immagine
Ambiente e salute

Vaccini, la Lorenzin e la fake news dell’Austria che invita a non andare a Gardaland

Vaccini, la Lorenzin e la fake news dell'Austria che invita a non andare a Gardaland

Giugno 18, 2017

18/06/2017 – Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin all’inaugurazione del numero verde 1500 per informazioni sul decreto vaccini. A proposito Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland dichiara: “Gardaland tiene a chiarire che, all’interno del Parco, non […]

Ambiente e salute

Boschi spacca il Pd a Bolzano dove è candidata: in 14 lasciano il partito

Boschi spacca il Pd a Bolzano dove è candidata: in 14 lasciano il partito

Febbraio 23, 2018

22/02/2018 – Bufera nel Pd altoatesino a soli dieci giorni dal voto del 4 marzo. Giá da tempo in rotta con la segreteria bolzanina, il presidente del consiglio provinciale, Roberto Bizzo, abbandona il partito in […]

