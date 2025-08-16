Economia digitale, compensi non dichiarati per circa 300 mila euro

16/08/2025 – Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Rimini ha portato a termine un’articolata attività di verifica fiscale nei confronti di una influencer, operante quale digital content creator, attiva nella promozione di beni e servizi sulle principali piattaforme online.

L’operazione, condotta dai militari della Tenenza di Cattolica, ha preso avvio da una mirata attività di intelligence e di analisi del rischio, sviluppata attraverso l’incrocio di dati provenienti dai conti correnti bancari, dalle banche dati in uso al Corpo e dalle cosiddette “fonti aperte” disponibili in rete. L’indagine ha consentito di ricostruire, per il periodo 2021-2024, compensi per circa 300 mila euro, percepiti dall’influencer da diverse piattaforme digitali, ma sottratti a imposizione fiscale. La posizione della contribuente è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme dovute e la contestazione delle sanzioni amministrative previste.

Il successo dell’operazione è frutto di un’azione sinergica tra le articolazioni operative territoriali ed il Comando Provinciale, che ha assicurato il necessario indirizzo strategico, garantendo la tempestività degli interventi e l’efficacia delle verifiche.

