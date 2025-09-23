Corruzione negli appalti pubblici, 5 misure cautelari

21/09/2025 – Una nuova inchiesta sugli appalti pubblici scuote il Centro Italia. Cinque le misure cautelari eseguite oggi dalla Guardia di Finanza. Coinvolti funzionari pubblici e imprenditori tra Perugia, Siena e Terni. Al centro dell’indagine, gare pilotate per lavori stradali e sul fiume Chiani. Intercettazioni e video hanno anche svelato un sistema di accordi e bustarelle. Il Gip parla di “collusione” e di “spiccata pericolosità sociale” degli indagati.

