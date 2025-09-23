Corruzione negli appalti pubblici, 5 misure cautelari

Settembre 22, 2025 admin Cronaca, Umbria 0

21/09/2025 – Una nuova inchiesta sugli appalti pubblici scuote il Centro Italia. Cinque le misure cautelari eseguite oggi dalla Guardia di Finanza. Coinvolti funzionari pubblici e imprenditori tra Perugia, Siena e Terni. Al centro dell’indagine, gare pilotate per lavori stradali e sul fiume Chiani. Intercettazioni e video hanno anche svelato un sistema di accordi e bustarelle. Il Gip parla di “collusione” e di “spiccata pericolosità sociale” degli indagati.

Related posts:

  1. Polizia, indagato per corruzione il dirigente dell’anticrimine di Perugia
  2. Corruzione: arrestati due avvocati a Perugia. Nei guai anche un giudice
  3. Perugia, finanziere arrestato per corruzione: un imprenditore gli ha pagato i lavori per la piscina
  4. TERNI: Sindaco indagato

Articoli correlati

Ambiente e salute

Napoli, appalti truccati al Cardarelli: arresti domiciliari per Alfredo Romeo e il manager dell’ospedale Verdoliva

Novembre 8, 2017 admin Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sicilia, Sport & Motori, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Napoli, appalti truccati al Cardarelli: arresti domiciliari per Alfredo Romeo e il manager dell’ospedale Verdoliva

08/11/2017 – Nuovo capitolo nell’inchiesta napoletana sugli appalti dell’ospedale Cardarelli che ha dato vita all’inchiesta Consip, la centrale acquisiti della pubblica amministrazione che ha fatto finire nei guai anche Tiziano Renzi e il ministro dello […]

Ambiente e salute

Corruzione al tribunale di Catanzaro, la confessione del Giudice: “Soldi per le mie sentenze”

Febbraio 12, 2020 admin Ambiente e salute, Calabria, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Corruzione al tribunale di Catanzaro, la confessione del Giudice: “Soldi per le mie sentenze”

12/02/2020 – «Ammetto di aver ricevuto dazioni di denaro, beni e altre utilità». Sono le tre del pomeriggio del 31 gennaio quando l’ormai ex presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro M. P. inizia […]

Ambiente e salute

Corruzione a Trani, la Procura di Lecce indaga su un quarto magistrato

Maggio 27, 2019 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Puglia, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Corruzione a Trani, la Procura di Lecce indaga su un quarto magistrato

27/05/2019 – Un quarto magistrato nel mirino della Procura di Lecce. Dopo l’ex pm Antonio Savasta, l’ex gip Michele Nardi e l’altro ex pm Luigi Scimè, l’indagine sulla giustizia truccata va avanti ipotizzando il coinvolgimento […]

Commenta per primo

Lascia un commento