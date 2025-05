Trump-Zelensky firmano l’accordo sulle terre rare. Trump: «Ho detto a Zelensky di firmare perché Mosca è più forte»

01/05/2025 – Trump e Zelensky trovano l’intesa sull’accesso privilegiato degli Stati Uniti a progetti di investimento sulle risorse ucraine come alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che l’accordo sui minerali firmato con l’Ucraina potrebbe dare agli Stati Uniti «molto di più» di quanto Washington abbia speso per gli aiuti a Kiev. Trump ha ripetutamente affermato quanto il sostegno di Washington a Kiev nella sua lotta contro la Russia abbia prosciugato le risorse americane per colpa del predecessore Joe Biden. Il presidente Usa ha affermato in precedenza che Washington ha speso circa 350 miliardi di dollari in aiuti, sebbene si ritenga che la cifra effettiva sia molto inferiore. «Biden ha consegnato loro 350 miliardi di dollari tra contanti ed equipaggiamento militare e non abbiamo ottenuto nulla», ha dichiarato Trump a NewsNation dopo la firma dell’intesa sui minerali. «Abbiamo raggiunto un accordo in cui otteniamo molto di più in teoria dei 350 miliardi di dollari», ha poi aggiunto.

Medvedev, Trump «ha costretto» Kiev a pagare aiuti

«Trump ha finalmente costretto il regime di Kiev a pagare gli aiuti americani con i minerali». Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev commentando l’intesa siglata tra Ucraina e Usa.

«Ora le forniture militari dovranno essere pagate con la ricchezza nazionale di un Paese in via di estinzione. E il Senato degli Stati Uniti, guidato dai Repubblicani, si sta preparando a imporci un’altra tornata di ‘sanzioni

schiaccianti’. Vediamo come reagirà la nuova amministrazione. Il

gradimento di Trump è calato e lo ‘stato profondo’ sta opponendo

una feroce resistenza», ha commentato citato da Sky News.