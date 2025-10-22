Patto politica-camorra e voti in cambio di appalti, sei arresti a Santa Maria a Vico (CE): ai domiciliari Sindaco e vice-Sindaco (FI)

Ottobre 22, 2025 admin Campania, Cronaca, Lavoro, Politca 0

22/10/2025 – Le ordinanze, emesse dal gip del tribunale di Napoli, sono state notificate in mattinata dalla Guardia di finanza di Caserta – Compagnia di Marcianise.

Gli amministratori destinatari delle misure sono il sindaco A. P., il vicesindaco V. B, peraltro fino a questa mattina candidata alle prossime elezioni regionali in Campania per Forza Italia e poi esclusa dal partito, il consigliere di maggioranza Giuseppe Nuzzo e l’ex assessore Marcantonio Ferrara. Sono tutti agli arresti domiciliari. Il carcere è stato invece disposto per i due presunti esponenti apicali del clan camorristico Massaro, Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo.
L’accusa per gli indagati è, a vario titolo, di voto di scambio politico-mafioso, induzione indebita a dare ed avere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale.
L’accusa per gli indagati è, a vario titolo, di voto di scambio politico-mafioso, induzione indebita a dare ed avere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale. – [CONTINUA su FONTE]
VIDEO:

Related posts:

  1. Firenze, “truccati i bandi per le piscine comunali”: indagati assessore allo Sport Vannucci e l’amico di Tiziano Renzi
  2. Appalti truccati e corruzione, nel mirino le opere pubbliche a Vagli: indagata l’intera giunta
  3. San G. a Cremano (NA), tangenti in comune: 6 arresti. Indagati sindaco ed ex sindaco
  4. Fiumicino, avviso di garanzia al sindaco Montino e a 15 consiglieri

Articoli correlati

Ambiente e salute

Reggio Emilia, corruzione e turbativa d’asta. 26 avvisi di conclusione delle indagini sul Comune

Settembre 16, 2020 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Emilia Romagna, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni Commenti disabilitati su Reggio Emilia, corruzione e turbativa d’asta. 26 avvisi di conclusione delle indagini sul Comune

16/09/2020 – Sono accusati di corruzione, turbativa d’asta e bandi pubblici che sarebbero stati confezionati su misura per favorire imprese aggiudicatarie 26 fra dirigenti e funzionati del Comune di Reggio Emilia. E’ la chiusura dell’inchiesta […]

Ambiente e salute

Camorra, estorsioni per favorire il clan dei Casalesi. Operazione della Dia a Trieste e altre città: sette arrestati

Dicembre 18, 2018 admin Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Camorra, estorsioni per favorire il clan dei Casalesi. Operazione della Dia a Trieste e altre città: sette arrestati

17/12/2018 – Estorsione aggravata dal metodo mafioso. È un’operazione che mostra la penetrazione profonda nel Nord Est quella degli uomini della Dia di Trieste, Napoli, Milano, Padova e Bologna e della Guardia di finanza del […]

Nessuna immagine
Ambiente e salute

Davigo : Condannati eccellenti stanno in Parlamento e fanno leggi, comune cittadino in caso di condanna non può votare alle elezioni

Febbraio 9, 2017 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni Commenti disabilitati su Davigo : Condannati eccellenti stanno in Parlamento e fanno leggi, comune cittadino in caso di condanna non può votare alle elezioni

09/02/2017 – Mani Pulite 25 anni dopo. Aula Magna del Palazzo di Giustizia deserta e oscuramento di importanti contenuti. Da due giorni si legge di tutto e di più sull’evento che la nostra associazione, Themis […]

Commenta per primo

Lascia un commento