Patto politica-camorra e voti in cambio di appalti, sei arresti a Santa Maria a Vico (CE): ai domiciliari Sindaco e vice-Sindaco (FI)

22/10/2025 – Le ordinanze, emesse dal gip del tribunale di Napoli, sono state notificate in mattinata dalla Guardia di finanza di Caserta – Compagnia di Marcianise.

Gli amministratori destinatari delle misure sono il sindaco A. P., il vicesindaco V. B, peraltro fino a questa mattina candidata alle prossime elezioni regionali in Campania per Forza Italia e poi esclusa dal partito, il consigliere di maggioranza Giuseppe Nuzzo e l’ex assessore Marcantonio Ferrara. Sono tutti agli arresti domiciliari. Il carcere è stato invece disposto per i due presunti esponenti apicali del clan camorristico Massaro, Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo.

L’accusa per gli indagati è, a vario titolo, di voto di scambio politico-mafioso, induzione indebita a dare ed avere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale.

