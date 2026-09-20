L’ultimo grido della Meloni: dall’alto del suo ego un decreto che spegne i talenti e processa il futuro

Di fronte all’annuncio del nuovo decreto che imporrà un limite rigido alla presenza di studenti con background migratorio nelle classi, emerge un paradosso logico e sociale: una misura presentata in nome dell’efficienza rischia di trasformarsi in una fabbrica di talenti sprecati, spegnendo sul nascere il potenziale di ragazzi che proprio nello studio cercano il proprio riscatto.
L’istruzione pubblica ha un compito costituzionale preciso, sancito dall’articolo 3: rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L’annuncio delle nuove restrizioni del Governo sulle classi scolastiche sembra muoversi nella direzione opposta, sostituendo l’inclusione attiva con un rigido calcolo matematico. Il pericolo più grande di questa impostazione non è solo logistico, ma culturale e umano: si preannuncia, a priori, l’esclusione di un enorme potenziale di ragazzi che potrebbero emergere nello studio e attraverso lo studio.
Non è più una questione di numeri, di aule o di edilizia scolastica. È una questione di spazio vitale, o meglio, di quanto spazio la propaganda possa sottrarre al futuro. L’ultimo grido di Giorgia Meloni, lanciato dall’alto di un ego normativo che pretende di normare persino le aspirazioni umane, si abbatte sulla scuola italiana come una mannaia burocratica. Con il nuovo decreto che imporrà tetti rigidi e matematici alla presenza di studenti con background migratorio nelle classi, la politica di governo compie il suo capolavoro al contrario: trasformare il diritto allo studio in una lotteria di cittadinanza.
L’obiettivo dichiarato è la “tutela dell’identità”, ma l’effetto reale si preannuncia come un clamoroso autogol sociale. Si decide, a priori e per decreto, di mettere un freno al potenziale di migliaia di ragazzi che proprio nello studio e con lo studio cercano il proprio riscatto.
Il “merito” a targhe alterne
C’era una volta il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Una dicitura altisonante, sbandierata come il manifesto di una nuova era dove chi vale, vola. Poi arriva il decreto e si scopre che il merito, per Palazzo Chigi, ha una data di scadenza e un passaporto ben preciso.
Se un ragazzo nato da genitori stranieri dimostra un talento straordinario per la matematica, una fame atavica di letteratura o una dedizione totale allo studio, poco importa. Se la quota del 30% in quella classe è stata raggiunta, quel talento diventa un’eccedenza da smaltire. Viene respinto dall’anagrafe scolastica, reindirizzato altrove, costretto a perdere tempo e motivazione tra trasporti infiniti o istituti scelti per riempimento e non per attitudine. L’ego della politica ha deciso che la purezza statistica di un registro di classe conta più dell’intelligenza di un essere umano.
La “fame di futuro” scambiata per un problema di gestione
Chi scrive le leggi dall’alto di scranni dorati sembra non aver mai messo piede in un’aula scolastica reale. La scuola viva non è un foglio Excel dove bilanciare percentuali per non indispettire l’elettorato. Moltissimi docenti lo confermano: la determinazione di questi ragazzi, spesso figli di sacrifici migratori enormi, è una linfa vitale per le classi. È quella “fame di futuro” che contagia positivamente anche i compagni di banco italiani, creando una sana competizione e uno stimolo alla crescita.
Spegnere questa energia in nome di un presunto principio di omogeneità significa fare un danno a tutti. La classe non si “rallenta” perché c’è un cognome straniero; si rallenta se mancano gli insegnanti di sostegno, se crollano i soffitti, se mancano i fondi per la mediazione linguistica. Ma investire risorse richiede lavoro; imporre un divieto o una quota, invece, costa solo il prezzo di un tweet trionfalistico.
La fabbrica dell’esclusione sociale
Le conseguenze di questo approccio ideologico sono tanto prevedibili quanto drammatiche per il sistema Paese:
- Una barriera alla mobilità sociale: La scuola, da ascensore sociale che premiava i migliori indipendentemente dal punto di partenza, viene declassata a dogana interna.
- Il carburante per la dispersione: Ostacolare l’iscrizione nella scuola sotto casa significa spingere le famiglie più fragili verso l’abbandono scolastico anticipato.
- Un danno economico all’Italia: In un Paese a crescita demografica zero, decidere di non coltivare le menti di chi lo abita è un lusso da folli. Stiamo letteralmente regalando al futuro cittadini invisibili, arrabbiati e privi di strumenti, anziché scienziati, medici e professionisti di domani.
Un verdetto che sa di condanna
Il messaggio che l’ultimo provvedimento del Governo invia a una generazione di studenti è di una violenza psicologica inaudita: «Non importa quanto studierai, non importa se sarai il migliore della classe: sarai sempre un’eccedenza da bilanciare».
Quando l’ego della politica pretende di sostituirsi alla pedagogia e alla realtà sociale, la scuola cessa di essere il luogo dell’opportunità e diventa il luogo del confinamento. Ed è paradossale che chi si fa scudo della parola “Patria” stia facendo di tutto per impoverire l’unica vera ricchezza che questa nazione possiede: l’intelligenza e il futuro dei suoi ragazzi.
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