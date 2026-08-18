L’illusione di Vannacci: perché la leva obbligatoria è una trappola che ignora il dramma dei suicidi in caserma, un rischio inaccettabile

La proposta del generale Roberto Vannacci di reintrodurre una leva obbligatoria viene sbandierata come la soluzione definitiva per educare le nuove generazioni a suon di disciplina e regole. Tuttavia, dietro questa retorica nostalgica si nasconde un’ipocrisia di fondo: si vuole imporre per legge un modello di vita militarizzato ignorando deliberatamente il drammatico e strutturale malessere psicologico che già oggi colpisce chi indossa una divisa. Imporre la caserma a un’intera generazione di giovani significa chiudere gli occhi davanti a una realtà dove la salute mentale è una scommessa persa e i suicidi tra il personale sono, tragicamente, all’ordine del giorno.
La strage silenziosa che la retorica non vede
I dati raccolti dagli osservatori indipendenti sul personale delle forze armate e dell’ordine descrivono un’emergenza umanitaria silenziosa che smonta qualsiasi narrazione idilliaca sulla vita militare.
- Una tragedia continua: Negli ultimi anni i suicidi tra le divise si sono susseguiti al ritmo drammatico di decine di casi all’anno, registrando medie di gran lunga superiori a quelle della popolazione civile.
- I fattori scatenanti: La rigidità gerarchica esasperata, il forte isolamento dai propri affetti, la pressione psicologica costante e la paura dello stigma professionale creano un ambiente tossico per le menti più fragili.
- Il paradosso del reclutamento: Se questo è il quadro che riguarda professionisti selezionati, formati e sottoposti a rigidi test psico-attitudinali, cosa accadrebbe gettando nello stesso tritacarne migliaia di ragazzi strappati con la forza alle proprie vite?
Il rilancio della leva obbligatoria si basa sull’idea anacronistica che l’obbedienza cieca e la vita di camerata possano curare le complessità e le fragilità della gioventù moderna. La storia della vecchia leva in Italia, d’altronde, ha già dimostrato quanto quel sistema fosse fragile: i picchi storici di episodi autolesionistici coincidevano proprio con gli anni del reclutamento forzato, quando i giovani venivano privati della propria libertà senza alcuna reale motivazione. [1]
Oggi i ragazzi hanno bisogno di reti di ascolto, supporto psicologico accessibile, percorsi educativi inclusivi ed empatia. Pensare di risolvere i problemi sociali della Generazione Z con un addestramento forzato è un errore sociologico che rischia di trasformarsi in un dramma sanitario.
Proteggere i giovani, non militarizzarli
Prima di avanzare proposte elettorali sulla pelle dei ragazzi, la politica dovrebbe interrogarsi su come garantire il benessere psicologico di chi la vita militare l’ha scelta per professione e si trova schiacciato da quel sistema. Estendere l’obbligatorietà del modello caserma a tutta la popolazione giovanile non curerà alcuna emergenza educativa, ma rischierà solo di amplificare una piaga sociale che le istituzioni non riescono ancora a frenare. I giovani italiani hanno bisogno di scuole moderne, università accessibili e certezze per il futuro, non di un ritorno forzato al passato in ambienti strutturalmente inadatti a proteggere la loro fragilità emotiva.
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