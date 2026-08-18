L’illusione di Vannacci: perché la leva obbligatoria è una trappola che ignora il dramma dei suicidi in caserma, un rischio inaccettabile

Agosto 18, 2026 admin Cronaca, Politca 0
La proposta del generale Roberto Vannacci di reintrodurre una leva obbligatoria viene sbandierata come la soluzione definitiva per educare le nuove generazioni a suon di disciplina e regole. Tuttavia, dietro questa retorica nostalgica si nasconde un’ipocrisia di fondo: si vuole imporre per legge un modello di vita militarizzato ignorando deliberatamente il drammatico e strutturale malessere psicologico che già oggi colpisce chi indossa una divisa. Imporre la caserma a un’intera generazione di giovani significa chiudere gli occhi davanti a una realtà dove la salute mentale è una scommessa persa e i suicidi tra il personale sono, tragicamente, all’ordine del giorno.
La strage silenziosa che la retorica non vede
I dati raccolti dagli osservatori indipendenti sul personale delle forze armate e dell’ordine descrivono un’emergenza umanitaria silenziosa che smonta qualsiasi narrazione idilliaca sulla vita militare.
  • Una tragedia continua: Negli ultimi anni i suicidi tra le divise si sono susseguiti al ritmo drammatico di decine di casi all’anno, registrando medie di gran lunga superiori a quelle della popolazione civile.
  • I fattori scatenanti: La rigidità gerarchica esasperata, il forte isolamento dai propri affetti, la pressione psicologica costante e la paura dello stigma professionale creano un ambiente tossico per le menti più fragili.
  • Il paradosso del reclutamento: Se questo è il quadro che riguarda professionisti selezionati, formati e sottoposti a rigidi test psico-attitudinali, cosa accadrebbe gettando nello stesso tritacarne migliaia di ragazzi strappati con la forza alle proprie vite?

Quinta Rivoluzione

L’errore pedagogico della disciplina coatta

Il rilancio della leva obbligatoria si basa sull’idea anacronistica che l’obbedienza cieca e la vita di camerata possano curare le complessità e le fragilità della gioventù moderna. La storia della vecchia leva in Italia, d’altronde, ha già dimostrato quanto quel sistema fosse fragile: i picchi storici di episodi autolesionistici coincidevano proprio con gli anni del reclutamento forzato, quando i giovani venivano privati della propria libertà senza alcuna reale motivazione. [1]
Oggi i ragazzi hanno bisogno di reti di ascolto, supporto psicologico accessibile, percorsi educativi inclusivi ed empatia. Pensare di risolvere i problemi sociali della Generazione Z con un addestramento forzato è un errore sociologico che rischia di trasformarsi in un dramma sanitario.
Proteggere i giovani, non militarizzarli
Prima di avanzare proposte elettorali sulla pelle dei ragazzi, la politica dovrebbe interrogarsi su come garantire il benessere psicologico di chi la vita militare l’ha scelta per professione e si trova schiacciato da quel sistema. Estendere l’obbligatorietà del modello caserma a tutta la popolazione giovanile non curerà alcuna emergenza educativa, ma rischierà solo di amplificare una piaga sociale che le istituzioni non riescono ancora a frenare. I giovani italiani hanno bisogno di scuole moderne, università accessibili e certezze per il futuro, non di un ritorno forzato al passato in ambienti strutturalmente inadatti a proteggere la loro fragilità emotiva.

Capitali a fondo perduto

Related posts:

  1. #Buonascuola di Renzi: Mobilità, docenti suicidatisi dopo esito trasferimento
  2. Torna il servizio militare obbligatorio? Come sarebbe, cosa prevede un nuovo DDL
  3. Grecia, ma quale fine della crisi: è record suicidi, sanità al collasso
  4. Vannacci indagato per falso in atto pubblico: «Ha preso rimborsi per cene mai avvenute». Sul caso anche la Procura Militare.

Articoli correlati

Ambiente e salute

Torna il servizio militare obbligatorio? Come sarebbe, cosa prevede un nuovo DDL

Agosto 16, 2017 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Torna il servizio militare obbligatorio? Come sarebbe, cosa prevede un nuovo DDL

16/08/2017 – Dal 1861 al 2004, cioè per 144 anni, il servizio militare in Italia è stato obbligatorio. In pratica, tutti i ragazzi di sesso maschile erano chiamati a dedicare un anno o più al […]

Cronaca

Vannacci indagato per falso in atto pubblico: «Ha preso rimborsi per cene mai avvenute». Sul caso anche la Procura Militare.

Giugno 28, 2024 admin Cronaca, Politca Commenti disabilitati su Vannacci indagato per falso in atto pubblico: «Ha preso rimborsi per cene mai avvenute». Sul caso anche la Procura Militare.

28/06/2024 – Il generale Roberto Vannacci, fresco eurodeputato della Lega, è sotto indagine per falso in atto pubblico. Oltre al fascicolo aperto dalla procura militare per truffa, l’autore de Il mondo al contrario, scrive il […]

Nessuna immagine
Ambiente e salute

#Buonascuola di Renzi: Mobilità, docenti suicidatisi dopo esito trasferimento

Ottobre 7, 2016 admin Ambiente e salute, Calabria, Cronaca, Cultura, Democrazia diretta, Economia, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sicilia, Veneto Commenti disabilitati su #Buonascuola di Renzi: Mobilità, docenti suicidatisi dopo esito trasferimento

06/10/2016 – Dopo due settimane dal funerale di un docente suicidatosi a Catanzaro con il lancio da un viadotto, ieri il caso di un altro docente del vibonese di sessant’anni che si spara al petto […]

Commenta per primo

Lascia un commento