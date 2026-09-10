In Galles la legge anti-bugie è realtà: ecco perché se arrivasse in Italia ucciderebbe la Giustizia

Il Galles ha tracciato una linea di confine storica approvando una norma senza precedenti nell’era moderna. Parliamo del Senedd Cymru (Member Accountability and Elections) Act 2026 (registrato formalmente negli annali legislativi come 2026 asc 9), approvato dal parlamento gallese il 17 marzo 2026 con una maggioranza schiacciante di 50 voti favorevoli e un solo contrario.
Mentre nel Regno Unito questa svolta accende il dibattito sulla trasparenza, su lonesto.it ci siamo posti una domanda inevitabile: cosa succederebbe se importassimo questa identica norma in Italia, applicandola a una classe dirigente che vanta già record storici di indagati e condannati?
La risposta è tanto paradossale quanto drammatica: nel tentativo di copiare il modello gallese per moralizzare la politica, rischieremmo di dare il colpo di grazia ai nostri tribunali per eccesso di lavoro.
Gli obiettivi reali del modello gallese
Per capire la portata del potenziale cortocircuito, bisogna guardare a cosa serve e cosa prevede la legge di Cardiff. Il provvedimento si articola su tre obiettivi principali ben definiti:
- Istituire il meccanismo di Recall: Permettere agli elettori di avviare una petizione per rimuovere e cacciare dal proprio seggio un parlamentare prima della fine del mandato.
- Potenziare gli organismi di controllo: Assegnare poteri ispettivi autonomi a un Commissario indipendente per gli standard di condotta.
- Punire l’inganno elettorale deliberato: Introdurre un reato specifico (che i ministri dovranno dettagliare entro il 2030) che vieti esplicitamente la diffusione consapevole di dichiarazioni di fatto false o fuorvianti durante le campagne elettorali.
Uno tsunami di carta nelle Procure italiane
In un Paese caratterizzato da una polarizzazione politica feroce come il nostro, una legge sulla “menzogna elettorale” non verrebbe usata come uno strumento di trasparenza, ma come un’arma di distruzione di massa contro l’avversario.
Se applicata in Italia, le Procure della Repubblica verrebbero immediatamente sommerse da uno tsunami di esposti e denunce incrociate. Ogni comizio in piazza, ogni post sui social e ogni dichiarazione televisiva verrebbero passati al setaccio dagli avvocati dei partiti rivali per scovare la mezza verità da denunciare. Il risultato? Migliaia di nuovi fascicoli aperti ogni settimana per stabilire non la colpevolezza su un crimine concreto, ma la “verità fattuale” di una promessa elettorale, provocando il collasso dei flussi di lavoro burocratici.
Il cortocircuito dei politici già indagati
L’introduzione di questo reato in Italia creerebbe un paradosso giuridico insostenibile, soprattutto considerando l’alto numero di membri della classe dirigente che già affrontano guai giudiziari.
Nel nostro sistema penale, ogni cittadino – politico compreso – ha il diritto sacrosanto di difendersi, anche tacendo o mentendo davanti ai giudici. Ma cosa succederebbe se quel politico, per difendere la propria reputazione davanti agli elettori, reiterasse la stessa versione dei fatti in un comizio pubblico? Scatterebbe una seconda denuncia per “menzogna elettorale”? Ci troveremmo di fronte a una moltiplicazione geometrica dei procedimenti a carico delle stesse persone, bloccando le cancellerie in un loop infinito.
Magistrati trasformati in “Arbitri della Verità”
La conseguenza più grave ricadrebbe sulla pelle dei cittadini comuni. La macchina della giustizia in Italia soffre già di una lentezza cronica strutturale. Imballare i tribunali con montagne di fascicoli sulla “retorica politica” significherebbe una sola cosa: togliere tempo, personale e risorse ai processi per i reati gravi.
Mentre i magistrati sarebbero costretti a spendere mesi tra perizie e indagini per decidere se il calo delle tasse promesso dal candidato di turno fosse una bugia deliberata o una stima macroeconomica errata, i processi per mafia, corruzione reale, rapine e truffe ai danni dello Stato subirebbero ritardi inaccettabili, finendo dritti verso la prescrizione.
L’onestà non si delega ai tribunali
La tentazione di delegare alla magistratura la pulizia etica della politica è un vecchio vizio italiano. Ma la lezione che ci arriva dal pionieristico modello del Galles è chiara: la verità non può essere stabilita per decreto penale in un’aula di tribunale, pena la paralisi dello Stato di diritto.
La vera sanzione contro la menzogna politica dovrebbe essere quella reputazionale ed elettorale. Finché il corpo elettorale continuerà a premiare nelle urne chi distorce sistematicamente la realtà, nessuna legge – per quanto severa – potrà salvarci. L’onestà della classe dirigente non si ottiene ingolfando le Procure, ma pretendendo risposte chiare e riscontrabili. E noi, su lonesto.it, continueremo a fare la nostra parte.
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