Il Mare Negato: Come le spiagge italiane sono diventate un lusso per pochi

E se ti dicessero che la spiaggia su cui prendi il sole non appartiene allo stabilimento balneare, ma è già tua?
C’era un tempo in cui l’estate italiana era una promessa di democrazia. Un asciugamano, una borsa frigo e la libertà di tuffarsi erano alla portata di chiunque. Oggi, quella promessa è stata infranta. Tra un caro vita implacabile, stipendi bloccati e listini stellari, una semplice giornata al mare si è trasformata in una tassa sul benessere che milioni di famiglie non possono più permettersi.
Questo libro è un viaggio senza sconti lungo gli oltre 7.000 chilometri di coste italiane, un’indagine tagliente che svela i meccanismi di un vero e proprio monopolio feudale. Dalla nascita dell’esclusivo “Modello Briatore” in Versilia alle trincee militanti della Campania guidate dal deputato Borrelli, l’autore mappa gli abusi, smonta la retorica corporativa delle lobby e apre i bilanci societari dei lidi più famosi d’Italia, mettendo a nudo il paradosso di fatturati milionari protetti da canoni di concessione demaniale ridicoli.
Cosa troverai all’interno di questo saggio-inchiesta:
- I numeri del monopolio: Quanta spiaggia ci è rimasta davvero se si sottraggono scogliere impraticabili, aree industriali e tratti inquinati?
- L’inganno economico: La radiografia dei costi dei lidi e il business multimiliardario che si nasconde dietro affitti statali da poche migliaia di euro all’anno.
- Il caos politico ed ecologico: Dal labirinto normativo della Direttiva Bolkestein alla distruzione silenziosa delle dune e delle difese naturali delle nostre coste.
- Il modello europeo: Come Spagna e Francia riescono a registrare flussi turistici da record garantendo fino all’80% di spiagge libere e gratuite.
- La guida di autodifesa del cittadino: Le leggi dello Stato da impugnare sul bagnasciuga per difendere i tuoi diritti, smontare i divieti abusivi (come il divieto di pranzo al sacco) e un Modello di esposto formale pronto da compilare e inviare alle autorità.
Il mare non è una merce e la bellezza della nostra terra non può dipendere dallo spessore del tuo portafogli. È tempo di smettere di chiedere il permesso e di riprenderci, metro dopo metro, la nostra riva.
Aggiungi il libro al carrello e scopri come difendere il tuo diritto al mare comune.
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