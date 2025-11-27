Messina. Sequestrati 2mln e 500mila euro all’ex rettore Cuzzocrea

Novembre 27, 2025 admin Cronaca, Politca, Sicilia 0

27/11/2025 – L’indagine ha consentito di svelare un sofisticato meccanismo, attraverso il quale l’ex Rettore si sarebbe appropriato, indebitamente, di fondi destinati alla ricerca scientifica dell’Università. Sicchè, allo stato, sono state contestate plurime ipotesi di peculato, essendosi, l’ex Rettore, nella qualità di pubblico ufficiale e responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca affidati, da enti privati o finanziati da Enti Pubblici, al Dipartimento “ChiBioFaram” del locale Ateneo, appropriato di ingenti somme di denaro, utilizzando, a fini di rimborso spese, documentazione contabile artefatta, gonfiata o non inerente ai medesimi progetti di ricerca scientifica, formalmente condotti nel quadriennio 2019-2023.

Contestualmente, la Procura della Repubblica di Messina ha proceduto, con separato provvedimento, al sequestro preventivo, adottato in via di urgenza, di oltre 860.000,00 Euro, con riferimento a ulteriori somme di denaro, di cui lo stesso ex Rettore si sarebbe appropriato, in ragione del proprio ufficio, avendo distratto a vantaggio di un’azienda agricola a lui riferibile, beni e servizi, in realtà destinati all’Università ed acquisiti con procedure di affidamento diretto gestite dall’Università. Anche in relazione a tale sequestro, sono state contestate svariate ipotesi di peculato.

LEGGI ANCHE: Smantellata una frode fiscale internazionale milionaria. Sequestrati oltre 33 milioni di euro.

Le indagini, coordinate dai magistrati del Dipartimento specializzato in reati contro la pubblica amministrazione e delegate al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Messina, avevano preso l’avvio a seguito di diversi esposti presentati da un membro del Senato accademico della locale Università degli Studi, riferiti a presunte irregolarità ascrivibili al Rettore pro tempore dell’Ateneo peloritano, in sede di rimborsi spese nell’ambito dell’attività di ricerca dallo stesso ex Rettore svolta. – [CONTINUA SU FONTE]

Related posts:

  1. Peculato in danno della Regione Sicilia: Sequestrati 500mila euro
  2. 21 tonnellate di cibi scaduti da oltre sei anni sequestrate a Trapani: Tonno, conserve e capperi scaduti da sette anni
  3. MESSINA, Operazione “Gettonopoli”: misure cautelari per 12 consiglieri comunali accusati di truffa aggravata, falso ideologico e abuso d’ufficio
  4. L’ex pm di Palermo Antonio Ingroia indagato per peculato. Sotto accusa rimborsi per trasferte di Riscossione Sicilia

Articoli correlati

Ambiente e salute

GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

Febbraio 9, 2021 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Veneto Commenti disabilitati su GDF Rovigo Truffe milionarie attraverso falsi finanziamenti e riciclaggio: Sequestri per 14 milioni di euro 17 indagati

09/02/2021 – Il Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Rovigo ha dato esecuzione, con la collaborazione di vari reparti del Corpo attivati a livello nazionale, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rovigo, su […]

Nessuna immagine
Ambiente e salute

Roma, appalti G8, confiscato l’impero di Balducci: ville e terreni per 9 milioni di euro

Aprile 5, 2017 admin Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Lazio, Parlamento Europeo, Politca, Regioni Commenti disabilitati su Roma, appalti G8, confiscato l’impero di Balducci: ville e terreni per 9 milioni di euro

05/04/2017 – È suonata presto la sveglia all’ex provveditore alle opere pubbliche del Lazio ed ex presidente del Consiglio lavori pubblici, Angelo Balducci. La notizia che lo ha tirato giù dal letto è la confisca […]

Ambiente e salute

SOSPESO DIRIGENTE MEDICO A R. CALABRIA | IL VIDEO: ABUSO D’UFFICIO, PECULATO E TRUFFA ALLO STATO

Giugno 21, 2019 admin Ambiente e salute, Calabria, Cronaca, Democrazia diretta, Economia, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su SOSPESO DIRIGENTE MEDICO A R. CALABRIA | IL VIDEO: ABUSO D’UFFICIO, PECULATO E TRUFFA ALLO STATO

21/06/2019 – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la sospensione dalle funzioni e dall’esercizio del Pubblico Ufficio per un medico, dirigente in servizio presso il Reparto di Ginecologia […]

Commenta per primo

Lascia un commento