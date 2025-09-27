Garlasco, ipotesi corruzione per altri pubblici ufficiali. Le intercettazioni di Andrea Sempio, «Paghiamo quei signori». Lovati: “Corruzione di 40mila euro non ha senso”

27/09/2025 -Garlasco, in corso perquisizioni in casa Sempio. A seguito di un ritrovamento che segna una svolta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, sono in corso perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori ed inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto. Al centro dell’attenzione le abitazioni dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, quelle di zii e genitori di Andrea Sempio e di due ex carabinieri in servizio nel 2017. Le indagini, iniziate dopo il ritrovamento di un appunto su un foglietto in casa dei genitori di Andrea Sempio che riporterebbe: “Venditti gip archivia X 20-30 euro” sono rivolte su un flusso di denaro di circa 30mila euro. Questa mattina, all’ingresso di casa Sempio, l’avvocato Massimo Lovati ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa: “I genitori e gli zii di Sempio non sono indagati” ha dichiarato Lovati, che si è poi espresso riguardo all’ipotesi di Corruzione: “Una Corruzione di 40mila euro nei confronti di un magistrato che ne guadagna 20mila euro al mese”.