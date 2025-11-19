Pioggia di fondi a Ginosa (TA). La Farnesina si trasforma in ente di beneficenza, 20 giorni prima delle Regionali in Puglia

19/11/2025 – Una pioggia di fondi pubblici – 200 milioni di euro – sta per arrivare in tre regioni, due delle quali prossime al voto, grazie al ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani. Le risorse, formalmente destinate al “turismo delle radici”, serviranno in realtà soprattutto a finanziare stadi, palazzetti, piscine, campi da padel, poli sportivi e un parco naturale.

Come scrive Andrea Tundo sul “Fatto Quotidiano”, la distribuzione dei fondi finisce quasi esclusivamente in territori dove amministratori e parlamentari di Forza Italia legati al vicepremier hanno un ruolo politico diretto o sono parte del suo entourage.

Il quadro ufficiale è quello di un grande investimento per “borghi, siti turistici e riserve naturali”, volto ad attirare emigrati e “italo-discendenti” nei luoghi d’origine. Ma molti progetti sembrano avere un legame tenue con questa missione. Nonostante il ministero neghi qualsiasi relazione con le imminenti scadenze elettorali, la coincidenza – e la natura degli interventi – è quantomeno curiosa.

I casi più evidenti sono in Puglia e Campania, che da sole assorbono 140 milioni. A Brindisi arrivano 37 milioni per un nuovo stadio da 12mila posti e per il polo sportivo di contrada Masseriola, nonostante l’impianto esistente sia già in ristrutturazione. Esultano i deputati azzurri Mauro D’Attis, Vito De Palma e Andrea Caroppo, tutti in prima linea nel rivendicare il ruolo del governo.

Proprio a Ginosa, paese di De Palma, arriveranno 15 milioni per palazzetto dello sport, piscina coperta, campo da padel e riqualificazione dello stadio. Il sindaco, Vito Parisi, racconta il paradosso: aveva chiesto 4 milioni, ne riceverà quasi il quadruplo, senza però disporre di progetti né di un piano tecnico-economico. “Siamo alle porte delle Regionali”, rimarca.

A Santa Cesarea Terme, area vicina al deputato Caroppo, arrivano 18 milioni per completare un polo termale-sportivo rimasto incompiuto. Nel Lazio, il Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi – guidato dal forzista Giuseppe Incocciati, consigliere sportivo di Tajani – riceve 20 milioni per cinque progetti.

Il pacchetto più corposo riguarda però l’Irpinia, territorio politicamente presidiato dal consigliere di Tajani, Carmine De Angelis. Qui piovono 69,5 milioni: 26 per la storica tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta, 16,5 per l’iniziativa “Eco Smart Borghi Irpinia” (con 2 milioni al comune guidato dallo stesso De Angelis) e 27,5 per il Cammino di Guglielmo, con un costo stimato di 229mila euro per chilometro.

Infine, altri 40 milioni vanno a Sport e Salute per cofinanziare la riqualificazione del Centrale del Foro Italico, mentre 20 milioni

finanzieranno il waterfront di Fiumicino, governata dall’ex ministro ed ex vicepresidente del Senato Mario Baccini.

Una distribuzione di fondi che, pur formalmente neutra, disegna un mosaico in cui sport, territorio e politica sembrano intrecciarsi in un timing particolarmente favorevole al partito del vicepremier.

(da il Fatto Quotidiano)

