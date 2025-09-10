Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi capo gabinetto del ministro Nordio

Settembre 10, 2025

10/09/2025 – Caso Almasri, Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro Nordio, è stata iscritta dalla Procura di Roma nel registro degli indagati per false dichiarazioni al pm.
Nell’atto con cui il tribunale dei Ministri ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del capo del Viminale Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per la vicenda Almasri – il comandante libico accusato dalla Corte Penale internazionale di crimini contro l’umanità arrestato in Italia e poi riportato a Tripoli con un volo dei servizi – il suo ruolo è apparso subito centrale.

Un atto in cui la sua versione dei fatti viene definita, senza mezzi termini, “inattendibile” e “mendace”.

E per questo che la procura di Roma ha iscritto la capa di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, nel registro degli indagati, contestandole l’accusa prevista all’articolo 371 bis del codice penale, ossia false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. “Massima solidarietà”, ha commentato Nordio che in queste mesi ha sempre difeso la sua dirigente.

