Scoperta Max-frode al “superbonus 110% nell’Alessandrino. Sequestri per 9 milioni di euro

10/10/2025 – 24 persone, tra imprenditori e professionisti sono state denunciate per frode fiscale e truffa aggravata. Crediti fiscali derivanti da interventi sorretti dal cosiddetto “Superbonus 110%” con risorse stanziate dall’Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Alessandria, hanno svelato che sette società commerciali, escluse per legge dai benefici del Superbonus, avrebbero utilizzato contratti fittizi di comodato e usufrutto per ottenere indebiti crediti d’imposta.

Gli immobili coinvolti sono stati oggetto di lavori di riqualificazione edilizia, con crediti poi ceduti e monetizzati presso intermediari finanziari. Le Fiamme gialle hanno eseguito sequestri preventivi per oltre 9 milioni di euro tra conti correnti, immobili, fondi e beni di lusso in Italia e all’estero.

Per mezzo di molteplici strumenti investigativi sono stati individuati e qualificati come profitto di reato beni e disponibilità finanziarie detenuti dagli indagati e da persone interposte, sia in Italia sia all’estero mediante rapporti fiduciari. Gli stessi sono stati assicurati alla giustizia attraverso sequestri preventivi, per oltre 9 milioni di euro, recentemente eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Alessandria. I provvedimenti hanno colpito: denaro contante, conti correnti, polizze assicurative, buoni postali, fondi di investimento, fondi pensione, autoveicoli, immobili sia a vocazione residenziale sia ricettiva, quote di capitale di società e orologi di pregio.

