Scoperta Max-frode al “superbonus 110% nell’Alessandrino. Sequestri per 9 milioni di euro

Ottobre 10, 2025 admin Cronaca, Piemonte 0

10/10/2025 – 24 persone, tra imprenditori e professionisti sono state denunciate per frode fiscale e truffa aggravata. Crediti fiscali derivanti da interventi sorretti dal cosiddetto “Superbonus 110%” con risorse stanziate dall’Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Alessandria, hanno svelato che sette società commerciali, escluse per legge dai benefici del Superbonus, avrebbero utilizzato contratti fittizi di comodato e usufrutto per ottenere indebiti crediti d’imposta.

Gli immobili coinvolti sono stati oggetto di lavori di riqualificazione edilizia, con crediti poi ceduti e monetizzati presso intermediari finanziari. Le Fiamme gialle hanno eseguito sequestri preventivi per oltre 9 milioni di euro tra conti correnti, immobili, fondi e beni di lusso in Italia e all’estero.

Per mezzo di molteplici strumenti investigativi sono stati individuati e qualificati come profitto di reato beni e disponibilità finanziarie detenuti dagli indagati e da persone interposte, sia in Italia sia all’estero mediante rapporti fiduciari. Gli stessi sono stati assicurati alla giustizia attraverso sequestri preventivi, per oltre 9 milioni di euro, recentemente eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Alessandria. I provvedimenti hanno colpito: denaro contante, conti correnti, polizze assicurative, buoni postali, fondi di investimento, fondi pensione, autoveicoli, immobili sia a vocazione residenziale sia ricettiva, quote di capitale di società e orologi di pregio.

VIDEO:

A tutti i nostri lettori in Italia.
Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio.  Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it
fai una donazione!
Grazie al tuo contributo, ci aiuterai
a mantenere la nostra indipendenza
Dona oggi, e rimani informato anche domani.
(Donazione Minima 5€):


Related posts:

  1. Roma, appalti G8, confiscato l’impero di Balducci: ville e terreni per 9 milioni di euro
  2. Alessandria: Ditte cinesi hanno evaso per milioni di euro, bar e ristoranti senza contabilità
  3. Frode milionaria ai danni di una azienda ospedaliera: Sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro
  4. GDF Torino esegue sequestri per oltre 52 milioni per frode fiscale e indebite compensazioni.

Articoli correlati

Ambiente e salute

Eseguito un sequestro di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta su “Bonus Facciate” ed “Eco Bonus”

Aprile 30, 2023 admin Ambiente e salute, Cronaca, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lombardia, Parlamento Europeo, Politca, Regioni Commenti disabilitati su Eseguito un sequestro di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta su “Bonus Facciate” ed “Eco Bonus”

30/04/2023 – Un sequestro d’urgenza di oltre 670 milioni di euro di crediti d’imposta ritenuti falsi. È quanto messo in atto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, in collaborazione con personale del Nucleo di […]

Ambiente e salute

Operazione “Casse vuote”: Maxi frode fiscale di oltre 15 milioni di euro

Ottobre 10, 2020 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sicilia Commenti disabilitati su Operazione “Casse vuote”: Maxi frode fiscale di oltre 15 milioni di euro

10/10/2020 – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di complesse attività di polizia economicofinanziaria, hanno scoperto una maxi frode fiscale che ha permesso ad un noto imprenditore cittadino di evadere complessivamente oltre 15 […]

Ambiente e salute

Operazione Dirty slot. Gioco d’azzardo, arresti e sequestro di beni per 7 milioni di euro

Gennaio 23, 2020 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Puglia, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Operazione Dirty slot. Gioco d’azzardo, arresti e sequestro di beni per 7 milioni di euro

23/01/2020 – Più di 70 finanzieri del Comando Provinciale di Lecce nella giornata odierna stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone ed un decreto di sequestro preventivo di […]

Commenta per primo

Lascia un commento