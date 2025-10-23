Basket Nba, scandalo scommesse illegali. Coinvolta la mafia italiana a New York

23/10/2025 – L’indagine ha portato alla luce due schemi criminali distinti ma intrecciati. Il primo prevedeva un sistema di scommesse sportive manipolate grazie a informazioni riservate fornite da giocatori e allenatori su infortuni, assenze e tempi di gioco.

Il secondo riguardava una rete di partite di poker truccate, organizzate e controllate da quattro famiglie storiche di Cosa Nostra newyorkese: Bonanno, Gambino, Lucchese e Genovese (resta fuori Colombo). Le ‘famiglie’ avrebbero preso una percentuale sui profitti e usato ‘metodi classici’ di intimidazione per riscuotere i debiti. Il procuratore Nocella ha descritto un sistema sofisticato, con ‘scommettitori fantasma’ (prestanome) che piazzavano puntate in diversi Stati, spesso su ‘prop bets’, scommesse su eventi secondari delle partite.

Secondo le accuse, Rozier avrebbe informato i complici di una sua uscita anticipata da una partita, permettendo vincite fraudolente per centinaia di migliaia di dollari. Billups, invece, sarebbe stato coinvolto nel circuito del poker illegale insieme a esponenti mafiosi noti. Il direttore dell’FBI Patel ha parlato di “decine di milioni di dollari in furti, frodi e rapine”, definendo la rete “un intreccio tra sport d’élite e criminalità organizzata che non si vedeva dai tempi d’oro di Cosa Nostra”.

Un duro colpo per la lega di basket americana. La notizie è arrivata in un momento cruciale, durante la settimana di apertura della stagione e mentre si stanno trattando i nuovi accordi per i diritti televisivi per un valore di 76 miliardi di dollari in 11anni.

Uno dei due arrestati, Rozier, era una stella dell’Nba e aveva un patrimonio di ben 160 milioni di dollari patrimonio, ma era finito nel mirino delle autorità dopo una partita sospetta nel marzo del 2023. L’Nba ha comunicato che Rozier e Billups saranno immediatamente allontanati dalle loro squadre. “Prendiamo queste accuse con la massima serietà”, ha sottolineato in una nota. Le società di scommesse non sono state identificate dalla procura ma nell’indagine sono considerate vittime. Un portavoce di Draft Kings, il secondo bookmaker Usa e partner della lega, ha assicurato che continuerà a collaborare strettamente con l’Nba per garantire l’integrità del gioco. – [ARTICOLO COMPLETO SU FONTE]

