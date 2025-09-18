Bancarotta fraudolenta nel settore della cantieristica navale: Buco di 8 milioni di euro

Settembre 17, 2025

17/09/2025 – Viaggi, concerti, orologi di marca, monili di alta gioielleria, soggiorni presso resort di lusso: queste le voci di spesa personali dell’imprenditore con i soldi dell’azienda, a discapito, da un lato, delle casse erariali e, dall’altro, del personale dipendente, vistosi senza la doverosa retribuzione, comprendente, peraltro, anche turni di lavoro svolti fuori dall’isola.
La mala gestione così operata ha determinato inevitabilmente l’accrescimento delle numerose e ingenti situazioni debitorie, con un passivo totale accumulato superiore a 8 milioni di euro, che ha cagionato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa. [GdF.Gov.it]

