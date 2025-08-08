Inchiesta caporalato: «7 operaie» e quasi nessun macchinario per la lavorazione.

06/08/2025 – Le «giacche in cashmere» a marchio Loro Piana vengono realizzate in laboratori cinesi al «costo unitario» di circa un «centinaio di euro» e rivendute negli store del brand a prezzi «tra i 1000 e i 3000 euro». A dirlo è la Procura di Milano negli atti dell’inchiesta per caporalato nell’alta moda che ha portato il Tribunale a disporre l’amministrazione giudiziaria nei confronti dell’azienda, controllata dalla multinazionale LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE della famiglia Arnault. Dalla mappatura di un solo pezzo della produzione è emerso come Loro Piana appalti la produzione dei capi in cashmere alla società Evergreen nonostante questa abbia solo «7 operaie» e quasi nessun macchinario per la lavorazione. Un fatto di cui il brand sarebbe consapevole per aver commissionato nel 2024 un audit a una società di consulenza in cui «non sono riportate considerazioni o verifiche inerenti la capacità produttiva» della società. Evergreen a sua volta subappalta alla Sor-Man, un’altra società italiana di nome collettivo che per la produzione fisica dei capi si serve di due ditte cinesi.
