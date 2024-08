Svelati i costi da capogiro delle lussuose vacanze estive della Premier, ed è subito polemica.

25/08/2024 – Quanto sono costate realmente le vacanze estive di Giorgia Meloni in Puglia: tra polemiche e precisazioni del proprietario. Le chiacchierate vacanze estive di Giorgia Meloni sono trascorse presso la Masseria Beneficio, una rinomata struttura situata a Ceglie Messapica, in Puglia.

Questa scelta non è nuova, dato che la premier e la sua famiglia avevano già soggiornato in questa esclusiva località. “Ma a quanto ammontano davvero i costi?”. Scoppia la polemica.

Secondo il quotidiano La Repubblica, come riportato da Money.it, la premier sarebbe arrivata l’11 agosto, accompagnata dalla figlia e da un ristretto gruppo di familiari e amici. Come analizzato da il quotidiano, una sola notte alla Masseria Beneficio costerebbe almeno 1.370 euro per camera. La struttura dispone di sei camere, il che porta il costo totale per notte a oltre 8.000 euro. Dunque, proiettando questa cifra su un soggiorno di circa dieci giorni, come sembrerebbe essere stato il caso della premier, il costo totale potrebbe superare gli 80.000 euro. Tale cifra è stata interpretata come elevata ma sostenibile per la premier e il suo gruppo di ospiti, suscitando curiosità e critiche dall’opinione pubblica.

La risposta del proprietario della masseria

Non si è fatta attendere la risposta del proprietario della Masseria Beneficio, che ha contestato le cifre riportate da La Repubblica. In una rettifica riportata da IlSecolo d’Italia, come scritto da Liberoquotidiano, l’imprenditore ha precisato che il prezzo di 1.370 euro non “non si riferisce al costo di una singola camera“. Ha, inoltre, sottolineato che la Masseria non è generalmente affittata “a camere singole” ma come intera proprietà, rendendo fuorvianti i calcoli presentati nell’articolo.

Dunque, ha continuato: “Questa imprecisione ha portato a una rappresentazione distorta del costo del soggiorno presso la struttura, creando una immagine errata rispetto a quella che è la reale offerta della Masseria“. “Capirà, infatti, che fornendo una idea totalmente distorta del costo della struttura, a nostro avviso esorbitante, rischiate di compromettere l’intera attività alla quale ho dedicato molto tempo e molto lavoro“, conclude.