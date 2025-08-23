Permessi di soggiorno in cambio di denaro, ai domiciliari il funzionario della Questura di Imperia indagato per corruzione: una perizia medica lo fa uscire dal carcere

Agosto 23, 2025 admin Cronaca, Liguria 0

23/08/2025 – Vicecommissario capo e funzionario dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, addetto ai permessi di soggiorno, è stato posto agli arresti domiciliari per motivi di salute. Detenuto dallo scorso giugno con l’accusa di corruzione, era stato trasferito dal carcere di Sanremo a quello di Pallanza, nella sezione riservata ai militari. Le sue condizioni fisiche sono state giudicate incompatibili con il regime carcerario dal giudice del Tribunale di Imperia Paolo Luppi, sulla base di una perizia redatta dal professor Francesco V. e presentata dai suoi legali.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia — con il procuratore capo Alberto Lari e il PM Francesca Miglio — era nata dal lavoro della Squadra Mobile, che da settimane monitorava sospetti movimenti intorno all’Ufficio Immigrazione. Il blitz è scattato quando gli agenti hanno documentato la consegna di una busta contenente 5.000 euro, assieme alla documentazione per un cittadino russo. L’arresto era avvenuto nella zona del Parasio, nella parte alta di Porto Maurizio, a pochi passi dalla Questura.

Coinvolta nell’indagine figura Yulia Vtulkina, titolare dell’agenzia ‘Europa Italian Real Estate’ di corso Garibaldi 82 a Sanremo, considerata snodo cruciale dell’intermediazione illecita. Secondo l’accusa, sarebbe emersa una rete corruttiva ben strutturata tra funzionari pubblici e mediatori privati, in grado di aggirare le normali procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno in cambio di denaro.

Le indagini hanno già portato all’iscrizione di altri nomi nel registro degli indagati. Tra questi, A. R., 50 anni, agente della polizia di stato in servizio al Commissariato di Sanremo, difeso dall’avvocato Alessandro Moroni; F. S., titolare dell’agenzia ‘Faty’ di corso Garibaldi a Imperia (già sottoposta a sequestro); e S. I., assistita dall’avvocata Enza Dedali. Secondo la Procura, gli indagati avrebbero agito in sinergia, assicurando — dietro pagamento di somme consistenti — la concessione di documenti regolari anche a cittadini privi dei requisiti previsti dalla legge. – [FONTE]

VIDEO CORRELATI:

Related posts:

  1. Ex sindaco di Aurigo e imprenditore patteggiano per corruzione.Furono arrestati in paese dell’Imperiese durante consegna denaro
  2. Il viglie timbra il cartellino in mutande! Scandalo degli impiegati comunali a Sanremo
  3. PROBLEMI CON EQUITALIA?
  4. Ecco a cosa servono le grandi opere: 21 arresti per corruzione per i lavori della Tav Milano-Genova e dell’A3

Articoli correlati

Ambiente e salute

Operazione Radici. Concussione, corruzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Novembre 11, 2021 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Puglia, Regioni Commenti disabilitati su Operazione Radici. Concussione, corruzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

11/11/2021 BARI – Dalle prime luci dell’alba, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari sta dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal competente G.I.P. del locale Tribunale applicativa della misura cautelare personale […]

Ambiente e salute

Armando Siri è fuori dal governo: il premier Giuseppe Conte gli ha revocato l’incarico da sottosegretario

Maggio 9, 2019 admin Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Lombardia, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sicilia, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Armando Siri è fuori dal governo: il premier Giuseppe Conte gli ha revocato l’incarico da sottosegretario

09/05/2019 – Armando Siri è fuori dal governo. Il premier Giuseppe Conte gli ha revocato l’incarico dopo un consiglio dei ministri durato due ore e mezza. L’ormai ex sottosegretario della Lega è indagato per corruzione […]

Campania

Corruzione al Comune di Sorrento: 16 arresti per appalti truccati. C’è anche il Sindaco gia indagato.

Luglio 15, 2025 admin Campania, Cronaca Commenti disabilitati su Corruzione al Comune di Sorrento: 16 arresti per appalti truccati. C’è anche il Sindaco gia indagato.

15/07/2025 – Figura anche l’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato in flagranza lo scorso 21 maggio, dopo avere intascato una “mazzetta” da un imprenditore, tra le sedici persone a cui la Guardia di Finanza […]

Commenta per primo

Lascia un commento