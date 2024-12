Salvini assolto, ma attacca: “Il mio processo costato milioni”. E sente Pier Silvio Berlusconi: “Finiremo quello che tuo padre ha iniziato”

22/12/2024 – Rilancia la necessità di una riforma della giustizia, rispolverando anche il nome di Silvio Berlusconi. L’assoluzione al processo Open Arms ha sottratto a Matteo Salvini la possibilità di muoversi da martire della giustizia, ma il leader della Lega non rinuncia ad agitare la sua vicenda per tornare a parlare di separazione delle carriere della magistratura. “Devo dire che ieri in tribunale a Palermo ho visto, una corretta, giusta e sana separazione di chi giudica rispetto a chi indaga. Ma non sempre è così. Quindi ora la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati di chi sbaglia con dolo è fondamentale”, dice il ministro delle Infrastrutture. Ma se i giudici che lo hanno assolto hanno dimostrato come non esista in italia un problema legato alle carriere dei magistrati, perché il vicepremier rivendica la necessità di una riforma di questo tipo? Salvini non lo dice ma sostiene che “la riforma della giustizia è ancora più urgente da ieri” perché il suo processo “è costato milioni di euro“. Impossibile avere una conferma esatta su questa cifra.



La telefonata con Pier Silvio – Il leader della Lega ha trascorso il day after dell’assolzione a Largo Argentina, a Roma, incontrando alcuni supporter che gli hanno consegnato uno striscione con scritto: “Il fatto non sussiste”. “È una soddisfazione, a differenza di quello che la pubblica accusa chiedeva, che il tribunale abbia riconosciuto che ho fatto perfettamente il mio dovere. Essere assolti perché il fatto non sussiste, vuol dire che intellettualoni di sinistra per tre anni hanno scritto sciocchezze sui giornali o raccontato sciocchezze in televisione secondo una sentenza di primo grado di un tribunale della Repubblica. Quindi, è una bellissima giornata”, sostiene, prima di tornare a ripetere che la separazione delle carriere “porterebbe quello che si è visto ieri a essere normalità in tutta Italia. Anche perché io sono stato assolto, ci sono decine di migliaia di italiani che sono ingiustamente sotto processo. Penso a loro, a chi è ingiustamente in carcere e ai domiciliari. La riforma della giustizia è ancora più urgente da ieri”. Poi una nota della Lega ha fatto sapere che dopo l’assoluzione Salvini ha ricevuto anche una chiamata da Pier Silvio Berlusconi .”Il Ministro ha particolarmente apprezzato l’attenzione e la gentilezza di Pier Silvio Berlusconi, e ha ricordato con grande affetto le battaglie per una Giustizia giusta affrontate da Silvio Berlusconi e che il centrodestra vuole portare a termine“, dicono dal Carroccio. – [IlFattoQuotidiano]