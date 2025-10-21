Corruzione e illeciti al traforo del Monte Bianco, spunta il nome di un ex Parlamentare PD, ma un indagato dice: «Non fa favori»

21/10/2025 -La notizia si è diffusa nelle scorse ore: la magistratura sta indagando su un presunto giro di corruzione, riciclaggio e subappalti illeciti al traforo del Monte Bianco, che coinvolge nove persone, alcune delle quali originarie di Belvedere Marittimo. Proprio una di queste è stata intercettata dagli inquirenti mentre avrebbe chiesto favori all’ex parlamentare diamantese E. M., ma non ne avrebbe ricavato nulla. Al telefono la polizia giudiziaria lo avrebbe sentito dire al suo interlocutore: «M., com’è noto, non fa favori». L’ex senatore della Repubblica italiana E. M. non è indagato, è totalmente estraneo alle accuse mosse dalla procura e fino a questo momento figura nell’inchiesta unicamente come testimone. – [CONTINUA SU FONTE]

