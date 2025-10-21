Corruzione e illeciti al traforo del Monte Bianco, spunta il nome di un ex Parlamentare PD, ma un indagato dice: «Non fa favori»

21/10/2025 -La notizia si è diffusa nelle scorse ore: la magistratura sta indagando su un presunto giro di corruzione, riciclaggio e subappalti illeciti al traforo del Monte Bianco, che coinvolge nove persone, alcune delle quali originarie di Belvedere Marittimo. Proprio una di queste è stata intercettata dagli inquirenti mentre avrebbe chiesto favori all’ex parlamentare diamantese E. M., ma non ne avrebbe ricavato nulla. Al telefono la polizia giudiziaria lo avrebbe sentito dire al suo interlocutore: «M., com’è noto, non fa favori». L’ex senatore della Repubblica italiana E. M. non è indagato, è totalmente estraneo alle accuse mosse dalla procura e fino a questo momento figura nell’inchiesta unicamente come testimone. – [CONTINUA SU FONTE]

Articoli correlati

Cronaca

Corruzione in Liguria, spunta una tangente da 90 mila euro che potrebbe aggravare la posizione di Toti

Settembre 24, 2024 admin Cronaca, Liguria, Politca Commenti disabilitati su Corruzione in Liguria, spunta una tangente da 90 mila euro che potrebbe aggravare la posizione di Toti

14/09/2024 – L’udienza sul patteggiamento per l’ex presidente della Regione Giovanni Toti potrebbe essere fissata per la metà del prossimo mese di ottobre. La sua posizione processuale potrebbe aggravarsi per la scoperta di una tangente […]

Cronaca

“Voti comprati a 50 euro”. Chiesto il processo per Ex assessora e Marito con 16 indagati. E lui: “Sarò candidato”

Aprile 13, 2025 admin Cronaca, Puglia Commenti disabilitati su “Voti comprati a 50 euro”. Chiesto il processo per Ex assessora e Marito con 16 indagati. E lui: “Sarò candidato”

12 APRILE 2025 – L’accusa di corruzione elettorale. Due presunte associazioni (l’ex assessora sarebbe coinvolta in una sola) per delinquere riguardano Regione Puglia, Comune di Grumo e Comune di Triggiano. Stessa richiesta della Procura di […]

Cronaca

Caporalato, corruzione, prostituzione e immigrazione clandestina , 12 arresti tra Marche ed Emilia Romagna

Dicembre 9, 2024 admin Cronaca, Emilia Romagna, Marche Commenti disabilitati su Caporalato, corruzione, prostituzione e immigrazione clandestina , 12 arresti tra Marche ed Emilia Romagna

09/12/2024 – Facevano ottenere il permesso di soggiorno a clandestini arrivati dal Marocco, attraverso false assunzioni, fornendo alloggio in camere fatiscenti di un villaggio turistico di Igea Marina, organizzando finti matrimoni. Molti per saldare il […]

