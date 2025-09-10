Truffa del finto incidente, anziana di Camerota consegna 14mila euro in contanti

09/09/2025 – Due uomini di 22 e 34 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver truffato un’anziana di 78 anni residente nella frazione Licusati. Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero contattato telefonicamente la donna spacciandosi per incaricati di riscuotere pagamenti non effettuati dal nipote.

Ingannata dalla preoccupazione per il familiare, la donna ha consegnato circa 14 mila euro in contanti, che i truffatori hanno tentato di portare via a bordo di un’auto. Subito dopo, resasi conto del raggiro, la vittima ha avvisato i carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno attivato posti di blocco e avviato le ricerche, intercettando i due lungo la strada provinciale 66 Ciglioto. I sospetti sono stati arrestati e la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.

