Arriva Navigard e da gennaio pioveranno multe in tutte le autostrade, iniziando da quelle principali della penisola, ecco cos’è e come funziona.

Ottobre 20, 2025 admin Cronaca, Curiosità 0

20/10/2025 – Molti considerano Navigard una sorta di Tutor evoluto, ma questa definizione in realtà gli sta un po’ stretta. Navigard è qualcosa di molto più sofisticato di uno strumento per il controllo della velocità media: un vero e proprio sistema integrato per la sicurezza stradale, una piattaforma di cui il Tutor è solo uno dei molti componenti. Di fatto sarà un sistema di monitoraggio del traffico e dei comportamenti dei conducenti, in particolare di quelli che guidano i mezzi pesanti, sarà composto da radar, sensori, telecamere, server periferici e un cervellone centrale per l’elaborazione dei dati.

Navigard entrerà in servizio nel 2026 e sarà diffuso su tutta la rete autostradale nel 2027, in particolare sarà presente su tutte le tratte gestite da Aspi e permetterà di controllare la velocità media dei veicoli, come fa adesso il Tutor, ma anche di monitorare i sorpassi e il rispetto dei limiti di massa dei mezzi pesanti, la circolazione su corsie non consentite, la marcia contromano, la presenza di ostacoli in carreggiata, il rispetto dei percorsi da parte di mezzi che trasportano merci pericolose, la verifica automatica dei cronotachigrafi installati a bordo dei Tir, l’individuazione dell’elusione del pedaggio e numerose altre funzionalità che potranno anche venire aggiunte nel tempo, in base a diverse esigenze e di pari passo con l’evoluzione tecnologica del sistema. – [AutoSpecial.it]

Related posts:

  1. La Polizia non ha più soldi nemmeno per fare le multe
  2. Ddl salvaciclisti: multe fino a 651 euro per chi sorpassa a meno di un metro e mezzo di distanza
  3. Nuove batoste per gli automobilisti indisciplinati: Patente addio e multe salatissime per infrazioni ridicole
  4. Multe “facili” per far cassa, record europeo per l’Italia: più 45,6%

Articoli correlati

Ambiente e salute

Bollo auto, multe e spazzatura: la pace fiscale cancella i debiti

Novembre 11, 2018 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Bollo auto, multe e spazzatura: la pace fiscale cancella i debiti

11/11/2018 – Assieme alla nuova sanatoria delle cartelle di pagamento, la cosiddetta rottamazione Ter, il Governo chiude anche il capitolo della pace fiscale sulle micro cartelle. In particolare, la pace fiscale cancella i debiti per […]

Ambiente e salute

Porsche e Ferrari intestate ai rom per non pagare le multe: sequestri a Genova e Alessandria

Agosto 12, 2017 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Liguria, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Porsche e Ferrari intestate ai rom per non pagare le multe: sequestri a Genova e Alessandria

12/08/2017 – Per non pagare multe, assicurazioni, parcheggi o tasse automobilistiche avevano intestato le vetture che utilizzavano ogni giorno a un gruppo di cittadini di origine rom. Tre persone, due uomini e una donna, a […]

Nessuna immagine
Ambiente e salute

La Polizia non ha più soldi nemmeno per fare le multe

Ottobre 20, 2016 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni Commenti disabilitati su La Polizia non ha più soldi nemmeno per fare le multe

20/10/2016 – Poliziotti costretti a comprarsi il prontuario stradale. Quel libretto contenente tutte le norme, spauracchio di molti conducenti e automobilisti, è finanziato dai poliziotti stessi. Lì ci sono scritte gran parte delle disposizioni del […]

Commenta per primo

Lascia un commento