Palermo, Corruzione all’Asp, le tangenti nascoste tra farmaci e biglietti del cinema: “Prendi la medicina, ti fa bene…”

01/10/2025 – I retroscena e le intercettazioni dell’inchiesta che ha portato all’arresto del presidente della Samot, M. L., e del dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale, F. C.. I 6 appuntamenti al bar, la “vasata” e la consegna dei soldi – quasi 12 mila euro in tutto – in auto. Le trasfusioni pagate due volte, la sacca di sangue smarrita, le provette scadute e l’annuncio dei controlli del Nas: “Per fortuna hai un amico qui…”

Scatole di medicinali e di integratori alimentari, ma anche più comuni buste bianche con “i biglietti del cinema” e alla fine anche la bomboniera perché “i confetti ci vogliono”. È con queste modalità che in almeno sei circostanze dall’inizio dell’anno, M. L., commercialista e presidente della Samot e della Adi Scarl, due onlus convenzionate con la Regione per l’assistenza ai malati terminali di tumore, avrebbe consegnato le tangenti al dirigente dell’Asp, incaricato anche di liquidare i pagamenti milionari alle due società, Francesco Cerrito. Complessivamente, come ammesso da quest’ultimo davanti al gip, avrebbe intascato 11 o 12 mila euro, anche perché – come emerge dall’ordinanza di custodia cautelare con la quale il gip Giuseppe Zampino ha disposto gli arresti domiciliari per entrambi – si sarebbe speso parecchio per L., facilitando i pagamenti che spesso tardavano, ma anche rivelandogli controlli del Nas ed altre ispezioni. – [CONTINUA SU FONTE]

VIDEO:



A tutti i nostri lettori in Italia.

Può essere imbarazzante, però, per favore, non ignorare questo messaggio. Il 99% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che ha già donato, ti ringraziamo di cuore. Se donassi solo 5 €, questo sito potrebbe continuare a crescere per anni. Dimostra ai volontari che ti forniscono informazioni affidabili e neutrali che il loro lavoro conta. Se vuoi contribuire a migliorare il nostro Blog, basta davvero poco. Quindi Se tu e tutti coloro che stanno leggendo questo avviso donaste 5€, potremmo permetterci di far crescere lonesto.it negli anni a venire senza pubblicità:

Se segui Lonesto.it

fai una donazione!

Grazie al tuo contributo, ci aiuterai

a mantenere la nostra indipendenza

Dona oggi, e rimani informato anche domani.

(Donazione Minima 5€):



